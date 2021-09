Am Montagmorgen (27. September 2021) hat ein umgekippter Anhänger auf der A9 bei Nürnberg in Richtung München für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Bei starkem Regen kam ein Lkw-Fahrer aus Sachsen-Anhalt mit seinem Anhänger kurz vor dem Kreuz Nürnberg-Ost ins Rutschen, woraufhin sich der Anhänger aufschaukelte und auf Höhe des Kreisels von der A6 Richtung Heilbronn kommend umkippte.

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Feucht in einer Pressemitteilung schreibt, entstand am Anhänger ein Totalschaden. Die Autobahnmeisterei Fischbach war zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Die Bergungsmaßnahmen dauerten allerdings bis 08.00 Uhr aufgrund der Wechselbrücken mit einem Gewicht von 10 Tonnen an. Im Frühverkehr kam es deshalb zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf rund 42.000 Euro geschätzt.