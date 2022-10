Unfall auf der A9 bei Lauf : Vorderrad eines Audis löst sich

: Vorderrad eines löst sich Ausweichmanöver und ein Unfall: Autoreifen sorgt für Chaos

sorgt für Chaos Verantwortlicher Autofahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Am Mittag des 6. Oktobers 2022 fuhr ein Autofahrer auf der A9 mit seinem Audi Richtung Berlin, berichtet die Polizei Mittelfranken auf ihrer Facebook-Seite. Bei der Anschlussstelle Lauf/Hersbruck habe sich sein linkes Vorderrad in der Rechtskurve des Ausfädelungsstreifens gelöst - und sei auf die rechte Spur der Autobahn gerollt. Daraufhin sei es zu einem Unfall gekommen - als die Polizei eintraf, sei der Audi-Fahrer nirgends zu sehen gewesen.

Unfall auf A9 bei Lauf: Audi verliert Vorderrad - Polizei sucht geflüchteten Fahrer

Nachdem sich das Vorderrad des Audis verselbstständigt hatte, sei das Auto in der Rechtskurve der A9-Ausfahrt Lauf/Hersbruck liegen geblieben, so die Polizei Mittelfranken. Ein Kleintransporter habe den weiterrollenden Reifen überfahren, ein Sattelzug habe daraufhin dem Rad ausweichen müssen und sei dabei in ein anderes Auto auf der linken Spur gekracht.

Glücklicherweise habe sich bei diesem Unfall niemand verletzt, doch der Sachschaden belaufe sich auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag, so die Polizei Mittelfranken. Die Polizei wurde gerufen, doch als diese eintraf, sei der Audi-Fahrer bereits nicht mehr vor Ort gewesen. Vermutlich habe er einen Ersatzreifen an sein Auto montiert und sei einfach davongefahren.

Die Verkehrspolizei Feucht suche nun nach Zeugen, die den Unfall auf der A9 bei Lauf gesehen haben oder Hinweise zum gesuchten Autofahrer und seinem Audi (vermutlich A4 Typ B6, Baujahr 2000 bis 2004) geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09128/9197-0 zu melden.

Ebenfalls interessant: Sperrung auf der A9: Autobahnausfahrt mehrere Wochen nicht befahrbar - Verkehr wird umgeleitet