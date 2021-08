In der Nacht von Montag (02. August 2021) auf Dienstag (03. August 2021) ist in Nürnberg auf dem Frankenschnellweg ein Fußgänger von einem Lkw erfasst worden. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag in einer Pressemitteilung berichtet, verstarb der 36-jährige Fußgänger noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen war der 36-Jährige gegen 02.45 Uhr auf der Fahrbahn des Frankenschnellwegs zwischen den Anschlussstellen Schwabacher Straße und Nopitschstraße unterwegs. Ein Lkw, den ein 50-jähriger Mann in Richtung Hafen fuhr, erfasste den Fußgänger. Dieser wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz Wiederbelebungsmaßnahmen des Rettungsdienstes noch an der Unfallstelle verstarb.

Lkw erfasst Fußgänger auf Frankenschnellweg: Warum lief Mann über die Fahrbahn?

Der 50-jährige Lkw-Fahrer blieb zwar körperlich unverletzt, allerdings wurde er von Notfallseelsorgern betreut. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinzugezogen. Der Frankenschnellweg war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 07.30 Uhr komplett gesperrt.

Warum sich der Fußgänger zum Unfallzeitpunkt auf der Fahrbahn befunden hatten, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die diesbezüglich und zum Unfallgeschehen selbst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911/65830 zu melden.