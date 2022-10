Nürnberg vor 44 Minuten

Tat erschüttert Angehörige

"Sind am Boden zerstört": Familienvater (30) erschossen - seine Witwe ist im sechsten Monat schwanger

Bei dem am Montag in der Nürnberger Südstadt erschossenen Mann handelt es sich um einen jungen Familienvater. "Wir sind am Boden zerstört", sagt ein Angehöriger inFranken.de. Die Witwe des Todesopfers erwartet in Kürze ihr zweites Kind.