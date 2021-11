Tierhilfe Franken startet Aufruf: Labrador Walter sucht dringend Pflegefamilie

Hund muss ausharren Familie kann Vierbeiner nicht behalten - wer gibt Walter ein neues Zuhause?

Die Tierhilfe Franken hat sich mit einer herzergreifenden Geschichte an die Öffentlichkeit gewandt: Für den neun Jahre alten Labrador-Mix Walter suchen die Tierschützer aus Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) dringend ein liebevolles Zuhause. "Walter hat das traurige Schicksal, dass sein Herrchen verstarb und die Familie ihn leider nicht behalten konnte", berichtet der Verein auf seiner Webseite. Die Tierhilfe Franken hält nun nach einer geeigneten Pflegefamilie für den schwarzen Vierbeiner Ausschau.

Tierhilfe Franken sucht Pflegefamilie für Hund Walter

Für den Labrador wog der Verlust seines Herrchens indessen gleich doppelt schwer: Nachdem Walters Besitzer verstorben war, musste der Hund noch einige Tage bei ihm ausharren. "So ist es nicht verwunderlich, dass er aktuell nicht im Haus alleine bleiben kann und will", erklärt die Tierhilfe Franken. Momentan befindet das Tier in Pflege.

Obwohl sich Walter dort bereits gut integriert habe, beschleiche einen manchmal leise das Gefühl, dass ihm sein Schicksal noch immer etwas zusetzt, heißt es vonseiten der Tierschützer. "Wir suchen nun Menschen mit Herz, die dem liebenswerten Hundemann zeigen, wie schön das Leben ist. Er hat es wirklich verdient und wird es Ihnen danken."

Der Labrador-Mix wird als "gelassener, netter Hundebub" beschrieben, "der jedem Menschen, ob groß oder klein, stets freundlich begegnet". Trotz seines traurigen Schicksals meisterte "der liebe Walter" jede neue Alltagssituation mit Bravour. Laut Anhaben der Tierhilfe Franken fährt der Hund zudem gern Auto. Freude bereiten ihm demnach abwechslungsreiche Spaziergänge.

"Leider hat Walter aufgrund seines Schicksals Verlustängste entwickelt"

"Bei Begegnungen mit Artgenossen bevorzugt der schicke Schwarze eher das weibliche Geschlecht, bei Rüden entscheidet die Sympathie", berichten die Tierschützer. "Den coolen, intelligenten Hundemann kann eigentlich nichts aus der Ruhe bringen, nur Katzen und Kleintiere sollten nicht im neuen Zuhause leben."

Der Tierhilfe Franken zufolge handelt es sich bei Walter um einen angenehmen und ruhigen Mitbewohner. Interessenten sollten gleichwohl beachten, dass der Vierbeiner im Augenblick viel Gesellschaft braucht. "Leider hat Walter aufgrund seines Schicksals Verlustängste entwickelt, sodass ihm das Alleinbleiben im Moment noch schwerfällt", betont die Tierhilfe. Obwohl an diesem Umstand derzeit schon intensiv gearbeitet werde, ist für Walter gegenwärtig Nähe äußerst wichtig. "Er möchte eben seine Menschen immer um sich herum haben und sie nicht mehr verlieren."

Walters Stammdaten:

Labrador-Mix

männlich

neun Jahre alt

59 Zentimeter groß

29 Kilogramm schwer

Gechipt

Kastriert

Ein Pflegeplatz des Vereins bekommt laut Tierhilfe Franken Futter- und Tierarztkosten sowie das komplette Equipment gestellt. Interessenten für Walter können sich direkt an die Tierhilfe wenden. Eine Kontaktaufnahme ist unter folgenden Telefonnummern möglich:

Büro Betzenstein

09244 / 98 23 166

09244 / 98 23 166 Susanne Schlor

0911 / 78 49 608

0911 / 78 49 608 Carmen Baur

09151 / 82 69 0

