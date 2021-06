Versorgung im Tierheim Nürnberg: Gerettete Hunde-Babys "völlig erschöpft und extrem durstig"

In Nürnberg hat die Polizei kriminelle Welpenhändler auf frischer Tat erwischt

hat die auf frischer Tat erwischt Sie wurden von Tierschützern in eine Falle gelockt

Die Hunde-Babys wurden mehrfach unter falschem Namen bei Ebay-Kleinanzeigen angeboten

Tierschützer retten Hunde-Babys in Nürnberg bei fingiertem Kauf von illegalen Welpenhändlern: Am Freitag (11. Juni 2021) haben Tierschützer der Organisation Vier Pfoten in der Nürnberger Südstadt zwei Malteser-Hundewelpen gerettet, die von kriminellen Welpenhändlern über das Portal Ebay-Kleinanzeigen verkauft werden sollten. Dabei wurden Zivilbeamte des Polizeipräsidiums Mittelfranken hinzugezogen, die sich während der Aktion im Hintergrund hielten und dann eingriffen.

Illegaler Welpenhandel in Nürnberg: "Hunde werden zu Angstbeißern"

"Wir haben zuvor beobachtet, dass die Händler unter verschiedenen falschen Namen immer wieder ähnliche Anzeigen bei Ebay-Kleinanzeigen inseriert haben", erzählt Birgitt Thiesmann von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten gegenüber inFranken.de. Schon an den Bildern sei ersichtlich gewesen, dass die Welpen deutlich zu jung seien, um verkauft werden zu dürfen. "Sie waren unter acht Wochen alt. Es ist eine Straftat, Welpen in diesem Alter von ihrer Mutter zu trennen. Aus dem Ausland dürfen sie sogar erst nach 15 Wochen überstellt werden", sagt Thiesmann.

Die Prägephase in den ersten Wochen nach der Geburt sei "wahnsinnig entscheidend für das weitere Hundeleben". Hier würden die Tiere ihr Urvertrauen gewinnen. "Da bekommen Hunde alles für später mit. Wenn da etwas schiefgeht, kann das nicht mehr nachgeholt werden, viele Hunde können dann kein Vertrauen mehr aufbauen und werden zum Beispiel zu Angstbeißern", so Thiesmann. Die kriminellen Welpenhändler in Nürnberg betrieben wohl einen größeren Handel, habe die Polizei festgestellt, erklärt die Tierschützerin.

Zunächst habe man sich online als Interessenten ausgegeben. Dann hätten die "Verkäufer" den Tierschützern eine Adresse in der Nürnberger Südstadt genannt. "Die wohnen da natürlich nicht, die kommen mit dem Auto, wechseln ständig ihre Handys. Als wir ankamen, haben sie um die Ecke geschaut und uns zu sich gewunken", erzählt Thiesmann. Niemand werde dabei in der aktuellen Corona-Zeit misstrauisch, erklärt sie. "Jeder versteht es, dass derzeit kein fremder Besuch in der Wohnung erwünscht ist."

So gingen die Kriminellen den Tierschützern in Nürnberg in die Falle

Die Tierschützer hätten im Vorfeld die Polizei angerufen und auch ein Kamerateam dabei gehabt. "Die Polizei in Nürnberg hat wahnsinnig toll reagiert, obwohl es so spontan war. Sie haben gleich Zivilpolizisten geschickt, die wir zuerst sogar mit den Händlern verwechselt haben", sagt Thiesmann und lacht. Die Kriminellen selbst seien zwei Männer um die 30 Jahre gewesen. Vor Ort hätten diese einen Trick angewandt.

"Sie haben die Welpen auf den Boden gesetzt. Da greift automatisch der Reflex, die Tiere auf den Arm zu nehmen. Und ist es dann so weit vergessen die Leute alles, fragen nicht nach einem Kaufvertrag, überprüfen die Papiere nicht und lassen sich keine weiteren Kontaktdaten geben." Vor Ort zeigten die Händler dann völlig andere Impfpässe als die, die sie zuvor im Netz verschickt hatten, berichtet die Tierschützerin. "Sie wollten 850 Euro pro Welpe haben, beim richtigen Züchter würden die Malteser 1300 bis 1600 Euro kosten.

Aber der Züchter kümmert sich auch extrem liebevoll um die Welpen, während die Tiere meistens unter schrecklichen Bedingungen in Osteuropa aufgezogen werden und mit Antibiotika vollgepumpt werden, um überhaupt die Fahrt zu überstehen." Das Problem hätten schließlich die Käufer, die vor "unendlich hohen Tierarztkosten stehen", falls der Hund überhaupt überlebe. Nachdem die Tierschützer Kaufinteresse gezeigt hätten, habe dann die Falle zugeschnappt. Beim Polizeipräsidium Mittelfranken heißt es auf Anfrage, gerade laufe die Überprüfung der Echtheit der Dokumente. Bei Missachtung der geltenden Bestimmungen droht Tätern eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.

Malteser-Welpen kommen ins Tierheim Nürnberg: "Völlig erschöpft und extrem durstig"

Die Hunde-Babys selbst seien "völlig erschöpft" gewesen und noch auf dem Arm der Tierschützerin und einer ebenfalls anwesenden Tierärztin eingeschlafen. "Außerdem waren sie extrem durstig, ich habe selten Hunde so schnell eine Schale Wasser leersüffeln sehen", erzählt Thiesmann. Die Welpen hätten wohl eine lange Reise hinter sich gehabt. "Man muss sich vorstellen, die Hündinnen werden in Osteuropa in Gruppen von drei bis 300 Hunden in Kellern gehalten und sind nur zum Gebären da. Sie sehen meistens nicht mal Tageslicht. In den Räumen stinkt es wie die Seuche, teils sind die Tiere angekettet und wenn sie keine Welpen mehr bekommen, werden sie grausam entsorgt."

Ein weiteres Problem: Die meisten verkauften Welpen seien "sehr sehr klein und verwurmt bis zum Anschlag". Was Tierschützerin Thiesmann Sorgen bereitet: "Während Corona haben sich viele Leute einen Hund zugelegt. Jetzt wird es plötzlich warm, die Regeln lockerer und plötzlich interessiert man sich nicht mehr für das Tier." Im Tierheim Nürnberg, wo auch die Malteser-Welpen jetzt versorgt werden, bekommt man bereits jetzt die "Rückgabe-Welle" zu spüren, die Thiesmann so befürchtet. Um Online-Handel und das Aussetzen von Hunden zu beenden, fordert sie eine bundesweite Registrierungspflicht - für Tiere und Händler.

