Ab kommenden Dienstag (22. November 2022) müssen Tierhalter in Deutschland deutlich mehr bei einem Tierarztbesuch bezahlen. Hintergrund ist die neue Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT), die an diesem Tag in Kraft tritt. Das Tierheim Nürnberg wendet sich in diesem Zusammenhang mit einem Statement zu Wort.

Tierheim Nürnberg weist auf neue Gebührenordnung für Tierärzte hin - Tierkrankenversicherung als Lösung?

"Liebe Tierbesitzer oder die, die es werden wollen", hält das Tierheim Nürnberg am Samstag (19. November 2022) in einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite fest. In diesem gehen die Tierschützer auf die von der Bundesregierung beschlossene Änderung der tierärztlichen Gebührenordnung ein. Tierärzte seien demnach rechtlich verpflichtet, sich an diese zu halten.

"Uns bekannte Tierärzte haben uns deshalb gebeten auch nochmal darauf hinzuweisen, dringend über den Abschluss einer Tierkrankenversicherung nachzudenken, da es teilweise zu drastischen Erhöhungen kommen wird." Dies betreffe insbesondere auch den Bereich von "Standard"-Behandlungen wie Impfungen oder Blutbilder. "Wir Tierheime und Tierschutzvereine können leider Privatpersonen nicht bei Tierarztkosten unterstützen, da wir selbst tagtäglich darum kämpfen müssen, die Kosten für unsere Bewohner zu tragen", geben die Nürnberger Tierschützer zu bedenken.

Die Entscheidung liege gleichwohl beim jeweiligen Tierhalter persönlich. "Jeder muss natürlich für sich selbst entscheiden, ob sich eine Versicherung lohnt." In Hinblick auf die steigenden Kosten halten die Verantwortlichen der Einrichtung fest: "Und wenn ihr euch überlegt, ein Haustier aufzunehmen, muss jetzt noch mehr als bisher gerechnet werden, ob man sich das wirklich leisten kann - Tierliebe bezahlt leider kein Futter oder Arztkosten!", betont das Tierheim Nürnberg.

