Das traurige Schicksal eines Katers macht das Tierheim Hersbruck und viele seiner Unterstützer und Unterstützerinnen fassungslos. Am Donnerstagabend (21. Juli 2022) bekam es einen Anruf von der Polizei. Ein Mann habe soeben einen ausgesetzten Kater in einer Box abgegeben. Sein kurzes Miauen könnte ihm das Leben gerettet haben.

Wie die stellvertretende Leitung Ronja Pfaffenberger inFranken.de schildert, habe der Mann in Lauf seine Altkleider wegbringen wollen. Als er gerade seine Säcke einwerfen wollte, habe er hinter dem Container eine Transportbox stehen sehen. Das Miauen des Katers, der den Mann wahrgenommen hatte, habe dazu geführt, dass er auf das Tier aufmerksam wurde. Er habe Box samt Kater daraufhin zur Polizeidienststelle Lauf gebracht.

"Wir wissen leider nicht, wie lange der arme Kerl dort schon in seiner Box ausharren musste", schreibt das Tierheim Hersbruck am gleichen Tag auf Facebook traurig. Noch 26 Grad habe es an dem Abend gehabt, so Pfaffenberger. "Der Kater hatte schon in die Box gepinkelt. Ein paar Leckerli haben wir darin gefunden. Gestern Abend war er natürlich verstört. Lieb, aber sehr zurückgezogen."

Die Pfleger*innen hätten ihm die nötige Ruhe, zwei Schalen mit Wasser und Futter gegeben. Jetzt stehe ein gesundheitlicher Rundumcheck an. Der Kater müsste zudem zunächst entfloht und entwurmt, eine Woche später geimpft und zwei weitere Wochen später kastriert werden. Nach der verstrichenen Quarantäne könne das Tierheim ihn dann zur Vermittlung freigeben.

Tierheim mit dringender Bitte, um "viel Leid zu ersparen"

Erst Anfang Juli nahm das Tierheim zwei Kätzchen auf, die "in der prallen Sonne" auf dem Parkplatz der Fackelmann Therme Hersbruck ausgesetzt worden waren. "Was ist nur los?", schreibt das Tierheim auf Facebook. Der jüngste Fall löste große Empörung innerhalb der Netzgemeinschaft aus. "Schämen sollten sich manche Menschen, unglaublich", schreibt eine Nutzerin. Eine weitere kommentiert zynisch: "Oh Mann. Die Urlaubszeit beginnt wieder. Für einige wäre ein Stofftier doch der bessere Weg."

"Mich ärgert's nur noch", so Pfaffenberger im Gespräch mit inFranken.de. "Obwohl wir ein kleines Tierheim sind und genug zu tun haben, engagieren wir uns trotzdem bei der Vermittlungshilfe, oder unterstützen Tierhalter anderweitig. Dann ärgert es mich, wenn Leute das nicht annehmen wollen und Tiere wie Müll abstellen." Sie wandte sich in dem Facebook-Post daher mit einer dringenden Bitte an die Öffentlichkeit.

"Wenn Sie ein Tier abgeben müssen, wenden Sie sich ans Tierheim. Niemand reist ihnen den Kopf ab, weil sie ein Tier abgeben müssen. Auch wenn Sie sich nicht trauen sollten. Rufen Sie anonym bei der Polizei an und melden, wo sich das Tier befindet. Und hinterlassen Sie einen Zettel, falls es krank ist! Dies kann viel Leid ersparen."