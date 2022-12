Tierheim Hersbruck: Anonymer Wohltäter überrrascht mit großzügiger Spende - "Weihnachtswunder"

Tierheim Hersbruck freut sich über "Weihnachtswunder"

Das Tierheim Hersbruck durfte sich vergangenen Montag (19. Dezember 2022) über ein unerwartetes "Weihnachtswunder“ freuen: Die Einrichtung erhielt das Hilfspaket eines anonymen Unterstützers. Die großzügige Spende darin sorgte für "riesige“ Freude und Dankbarkeit im ganzen Heim. "Wir möchten uns unbekannterweise ganz herzlich bei Ihnen bedanken", wenden sich die fränkischen Tierfreunde an ihren unbekannten Sponsor. "Wir waren sehr überrascht."

Tierheim Hersbruck erhält von unbekanntem Förderer 1000 Euro in bar

Die Tierheim-Mitarbeiter hätten es gar nicht mitbekommen, als die anonyme Spende auf dem alljährlichen Gabentisch der Einrichtung vor der Haustür abgelegt worden sei, berichtet Ronja Seidl, die stellvertretende Tierheimleitung, inFranken.de am Donnerstag (22. Dezember 2022). Umso überraschter waren die Pfleger demnach, als sie in dem Spendenpaket neben Waschmittel und Spülmaschinentabs auch die großzügige Gabe im Wert von 1000 Euro in bar entdeckten. Die "liebenswerte" Geste stelle eine große Hilfe dar und freue auch die tierischen Bewohner des Heims.

Die Dankbarkeit bei den Tierschützern ist entsprechend groß - denn das Heim kann die Spenden seiner Förderer gebrauchen, so Seidl. "Es kommt momentan immer wieder zu Versorgungsengpässen: Die Futterkosten steigen an. Und auch die Tierarztbehandlungen werden leider immer teurer - da viele Tiere allerdings nicht gesund zu uns kommen, sind diese essenziell, damit wir helfen können.“ Sie freue sich "riesig“ über die Spende des anonymen Sponsors, hält die stellvertretende Leiterin fest. Diese sei ein wahres "Weihnachtswunder".

Das Tierheim Hersbruck, das momentan drei Hunde, 35 Katzen und 13 Kaninchen beherbergt, kann derweil auch auf Unterstützung aus dem ganzen Landkreis zählen. Auf dem Gabentisch, den das Heim jedes Jahr zur Weihnachtszeit vor der Haustür stehen hat, finden sich laut Schilderung der Verantwortlichen immer wieder liebevolle Gaben der vielzähligen Unterstützer. "Die Leute nehmen es gerne an, sodass wir unseren Tieren ihre ganz persönlichen Weihnachtswünsche erfüllen können", verrät Seidl gegenüber inFranken.de.

Anonymer Tierfreund wird für Aktion gefeiert - begeisterte Reaktionen im Netz

Neben dem Gabentisch seien auch die Spenden, die das Heim durch seine Wunschbäume bekomme, eine große Hilfe: "Sowohl die Tierhandlung Fressnapf in Lauf als auch das Futterhaus in Röttelbach bieten uns die Möglichkeit, unsere persönlichen Weihnachtsbäume mit Wunschkarten der Tiere zu präsentieren. Auf diesen Karten stehen dann die Dinge, die unsere Fellnasen besonders benötigen - und die Leute haben die Möglichkeit, uns mit eben solchen Gaben zu unterstützen", sagt Seidl. Dass auch dieses Angebot gut ankomme, stößt bei der Tierschützerin ebenfalls auf große Dankbarkeit und Freude.

Vor allem aber die edle Spende des anonymen Unterstützers sei immens hilfreich. Seine Anerkennung drückt das Tierheim Hersbruck deshalb auch in einem Post auf der eigenen Facebook-Seite aus. "Vielen lieben Dank für dieses Weihnachtswunder", heißt es auch dort. Zur Adventszeit würden häufig viele Tiere adoptiert und dann nach den Feiertagen wieder zurückgegeben werden - eine liebenswerte Geste dieses Ausmaßes sei deshalb besonders schön, verrät Seidl.

Neben den Danksagungen des Heims findet sich große Zustimmung auch in den Kommentaren unter dem Facebook-Post. Freunde des Tierheims bekunden ihre Begeisterung über die riesige Spende und sagen etwa "Danke an den Unbekannten mit Herz“. Einer drückt das aus, was die vielen "Gefällt mir"-Likes auszudrücken scheinen: Die Aktion sei einfach "super schön vom Spender".

