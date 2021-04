Der Lorenzer Platz in Nürnberg soll grüner werden. Deshalb haben Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Christian Vogel (SPD), Bürgermeister und Erster Werkleiter des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) am Donnerstag, 29. April 2021, auf dem Platz vor dem Hauptportal der Lorenzkirche zwölf Kübelbäume aufgestellt. Die Standorte wurden nach stadtgestalterischen und denkmalfachlichen Aspekten sorgsam ausgewählt, die Aufstellung der Bäume erfolgte durch Sör, informiert die Stadt Nürnberg.

Acht dieser mobilen Bäume wurden vom Verein Grünclusiv gespendet, sie stammen vom Karl-Pschigode-Platz. Es handele sich dabei um FeldAhorne, die jetzt am Lorenzer Platz in neuen, größeren Kübeln mehr Raum haben. Vier weitere Bäume – je eine Silberlinde, Mehlbeere, Vogelkirsche und Robinie – wurden vom VGL Bayern gespendet, heißt es.

Mobile Bäume in Nürnberg: So viele gibt es in der Stadt

Mobile Bäume werden von Sör seit rund fünf Jahren immer häufiger verwendet. Insgesamt gibt es jetzt 84 Standorte mit mobilen Bäumen in Nürnberg. Sie schließen die Lücke zwischen den dicht bebauten, aber oft zu wenig begrünten Quartieren der Innenstadt und den meist sehr lockeren und grünen Außenbereichen. In der Kernstadt gibt es wenige freie Flächen, aber viele Nutzungsanforderungen und damit auch viele Nutzungskonflikte zwischen Parkplätzen, Straßen, Fahrradwegen, Gehwegen, Handel und Gastronomie. Daneben belegen regelmäßig Veranstaltungen Flächen, vom Wochenmarkt bis zum Altstadtfest.

"Mobile Bäume bieten in diesem Umfeld eine Chance für mehr Grün, auch dort, wo die Nutzungskonflikte in Form von Ver- und Entsorgungsleitungen bis in den unterirdischen Straßenraum reichen", so die Stadt. Oberbürgermeister König: „In den stark verdichteten Innenstadtbezirken Nürnbergs gibt es nur wenige Straßenbäume. Aber um dem Klimawandel zu begegnen, brauchen wir unbedingt mehr Bäume, ihren Schatten, ihre Verdunstungskühle und nicht zuletzt ihren Sauerstoff. Deshalb freut es mich sehr, dass wir hier in einem gut funktionierenden Zusammenspiel verschiedener Stellen gleich zwölf Bäume aufstellen können, die mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Mein herzlicher Dank geht an Grünclusiv und den VGL Bayern für diese Baumspende.“

Bürgermeister Vogel ergänzt: „Die Planung von normalen, erdgebundenen Baumstandorten ist relativ aufwändig und braucht Zeit, manchmal müssten für eine Pflanzung sogar Versorgungsleitungen umgelegt werden. Ein neuer Straßenbaum kann deshalb oft nur dann gepflanzt werden, wenn größere Straßenumbaumaßnahmen anstehen. Dafür erobern jetzt unsere mobilen Bäume den städtischen Raum und setzen ein Zeichen: Sie drängen in die Fußgängerzone, die oftmals nur schnell durchlaufen wird, und machen aus dieser Laufstrecke einen Ort mit Aufenthaltsqualität.“

Auf dem Lorenzer Platz in Nürnberg ist noch größeres Projekt geplant

Mitte Mai wird der nördliche Platz an der Lorenzkirche mit einem weiteren grünen Ensemble ergänzt. Auf einer Fläche von 100 Quadratmetern werden dort drei bepflanzte Absetz-Mulden und Pflanzbeete platziert. Dadurch entsteht eine Art Platz im Platz. Bei den mobilen Grün-Modulen handelt es sich um ein Pilotprojekt im Rahmen der City Werkstatt Nürnberg, das unter aktiver Einbindung der Anliegerinnen und Anlieger entstanden ist.

Um die positive Wirkung der Bäume zu verstärken und den Lorenzer Platz weiter aufzuwerten, wurden zwischen den Kübelbäumen Bänke aufgestellt, die zum Verweilen einladen.