FCN vor Absturz in 3. Liga: ZDF zeigt beide Relegationsspiele - das sind die Termine

Der 1. FC Nürnberg muss im Abstiegskampf der 2. Bundesliga nachsitzen. Das 1:1 gegen Holstein Kiel am Sonntag (28. Juni 2020) reichte nicht aus, um sich vor der Relegation zu retten. Gegen wen der Club in den zwei Spielen um den Klassenverbleib antreten muss, steht indes noch nicht fest.

In der 3. Liga können rein rechnerisch aktuell sämtliche Teams bis zu Rang neun noch aufsteigen. Weil der derzeitige Tabellenführer FC Bayern II jedoch wegen der geltenden Regelung nicht aufsteigen darf, reicht in dieser Saison wahrscheinlich sogar der vierte Platz für die Relegation aus. Diesen hat momentan der FC Ingolstadt inne. Auf Rang zwei liegen die Würzburger Kickers, auf Rang drei Eintracht Braunschweig. Allerdings sind in Liga 3 noch zwei Spieltage zu absolvieren.

Relegation um Klassenverbleib: Club zuerst daheim, dann auswärts

Die Termine der beiden Relegationsspiele sind derweil fix: Das Hinspiel findet für den 1. FC Nürnberg am Dienstag, dem 7. Juli, im heimischen Max-Morlock-Stadion statt. Zum Rückspiel kommt es vier Tage später: am Samstag, dem 11. Juli, genießt dann der Drittligist Heimrecht. Beide Partien werden live im ZDF und im Stream auf zdf.de übertragen. Auch der Pay-TV-Anbieter DAZN zeigt die zwei Duelle.

Ob Jens Keller dann noch Club-Trainer ist, ist indes fraglich: Laut einem Medienbericht wird sich der 1. FC Nürnberg noch vor den Relegationsspielen von seinem Coach trennen.