FCN trennt sich von Trainer Keller: Dieses Duo übernimmt

Nürnbergs Trainer Keller freigestellt: Nach dem zunächst verpassten Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich der 1. FC Nürnberg von Trainer Jens Keller getrennt. In den anstehenden Relegationsspielen werden die Franken von Michael Wiesinger als Chefcoach und Marek Mintal als dessen Assistent betreut, wie der Verein am Montag mitteilte.

Nach dem der Club am Sonntag (28. Juni 2020) durch ein 1:1 bei Holstein Kiel auf den 16. Platz abrutschte, berichtete zunächst die "Bild" über einen anstehenden Trainerwechsel, Nürnbergs Mediendirektor Christian Bönig wies den Bericht jedoch am Abend noch zurück. "Das kann ich zu diesem Zeitpunkt ganz und gar nicht bestätigen", sagte Bönig auf dpa-Anfrage.

"Diese Entscheidung haben wir uns alles andere als leicht gemacht. Jens hatte ein hervorragendes Verhältnis zur Mannschaft“, erklärte FCN-Sport-Vorstand Robert Palikuca laut einer Meldung des Vereins. Nach reichlich Überlegung sei der Verein jedoch zu dem Entschluss gekommen, einen neuen Impuls zu setzen. "Michael Wiesinger und Marek Mintal waren für uns dabei die einzige sinnvolle Lösung. Beide kennen die Mannschaft, das Umfeld und können ohne Eingewöhnung direkt loslegen", so Palikuca.

Und der Faktor Zeit spielt einen wichtige Rolle für den Club, schließlich steht in rund einer Woche schon das erste Relegationsspiel an. Das Duo wird am Mittwoch die erste Trainingseinheit leiten.

Michael Wiesinger war bisher als Leiter des Nachwuchszentrums beim FCN tätig. Marek Mintal trainierte bislang die U21-Mannschaft in Nürnberg. Vergangenen November hatte er bereits den Profi-Kader trainiert - jedoch nur für eine Woche, zwischen dem Wechsel von Damir Canadi zu Keller.

Krisenverein 1. FC Nürnberg: Club droht Absturz in Liga 3

"Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, wenn ich gefragt werde, dem Club zur Verfügung zu stehen. Darüber musste ich nicht nachdenken", so Michael Wiesinger über seine neue Aufgabe. "Das gleiche gilt für Marek. Diese beiden Spiele sind die wichtigsten in der jüngeren Vereinsgeschichte. Wir haben zusammen einen Auftrag: den Club in der Liga zu halten. Aber dafür benötigt es nicht nur zwei neue Trainer und die Mannschaft, sondern alle, die sich mit dem Club verbunden fühlen.“