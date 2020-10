Aktueller SEK-Einsatz in Nürnberg: Das Sondereinsatzkommando musste am Mittwochnachmittag (7. Oktober 2020) zu einem Haus im Karl-Jatho-Weg ausrücken. Dort soll ein Sohn auf seinen Vater losgegangen sein. Dieser erlitt dabei Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das berichtet die Polizei gegenüber inFranken.de.

Gegen 14 Uhr wurde das SEK in den Karl-Jatho-Weg gerufen. Grund dafür war ein Familienstreit, der offenbar eskalierte. "Was genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht", erklärt ein Polizeisprecher. Ein Sohn soll auf seinen Vater losgegangen sein. "Es handelt sich um eine häusliche Geschichte", so der Beamte.

SEK in Nürnberg: Vater muss ins Krankenhaus

Weswegen das SEK eingreifen musste, ist indes unklar. Der Vater wurde durch den Angriff verletzt und in ein Krankenhaus abtransportiert.

Erst vor rund einem Monat kam es zu einem SEK-Einsatz in Nürnberg. Damals ging eine Frau auf Polizisten mit einem Messer los.

Es handelt sich hierbei um eine Erstmeldung. inFranken.de aktualisiert die Meldung, sobald nähere Informationen bekannt werden.