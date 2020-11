"Schwarzer Adler" in Nürnberg muss nach Wiedereröffnung gleich wieder schließen: Für Christian Brieske sind die neuen Corona-Maßnahmen ein schwerer Schlag. Der erfahrene Koch wollte dem Traditionslokal neues Leben einhauchen. Im November sollte das Restaurant wiedereröffnen - der Lockdown für die Gastronomie machte ihm nun einen Strich durch die Rechnung.

"Das trifft mich hart", sagt Brieske inFranken.de. "Ich warte seit März auf die Eröffnung. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen."

Restaurant in Nürnberg bleiben nur drei Tage vor Lockdown

Um die Eröffnung nicht abblasen zu müssen, reagierte Brieske prompt und machte vorzeitig auf. Am Freitag (30. Oktober 2020) eröffnete er sein Restaurant für die Gäste – drei Tage vor dem Lockdown.

Die Nachfrage war dennoch enorm: Das Angebot wurde von allen "sehr, sehr gut" angenommen, so Brieske. Das Restaurant war jeden Abend gefüllt: In Corona-Zeiten heißt das rund 40 Gäste.

Am Sonntag (1. November 2020) musste das Restaurant schon wieder schließen. Ab Montag gilt der Gastronomie-Lockdown in Bayern. Wie so viele andere Gastronomen in Franken hofft Brieske nun auf finanzielle Unterstützung vom Staat. Die neuen Corona-Maßnahmen sollten hingegen noch einmal kritisch in Augenschein genommen werden, meint er. Denn er ist überzeugt: "Die Gastronomie ist nicht verantwortlich für die hohen Infektionszahlen."