Fahndung nach Brandstifter in Schwabach: In der Nacht auf Dienstag (3. November 2020) kam es in Schwabach zu gleich sechs Bränden. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus, berichtet die Polizei. Zwischen 22.20 Uhr und 0.30 Uhr wurden der Feuerwehr sechs Fahrzeug-Brände gemeldet: Drei Autos sowie drei Lkw wurden beschädigt, mehrere Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.

Sechs Fahrzeug-Brände: Feuerwehr in Schwabach im Dauereinsatz

Fußgänger hörten gegen 22.20 Uhr in der Rohrer Straße einen lauten Knall und sahen, dass ein Auto in einem Carport brannte. Der Autobesitzer eilte herbei und konnte den Brand mithilfe weiterer Personen löschen. Hierbei erlitt ein Mensch eine Rauchgasvergiftung und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 22.40 Uhr ging der nächste Alarm bei der Feuerwehr ein. In der Berlichingenstraße brannte der vordere Teil eines Autos.

Nur rund ein halbe beziehungsweise eine dreiviertel Stunde später gab es die nächsten Einsätze. An Lkw-Reifen in der Ansbacher Straße beziehungsweise der Wilhelm-Albrecht-Straße brannte es.

Feuer in Tiefgarage: Drei Wohnungen werden evakuiert

Um 00.17 Uhr stieg Rauch aus einer Tiefgarage in der Höllgasse. Es brannte schon wieder ein Auto. Über der Tiefgarage war ein Mehrfamilienhaus. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten daraufhin drei Wohnungen evakuiert werden.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, erneut musste ein Mensch wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Zuletzt stellte die Besatzung des Polizeihubschraubers einen brennenden Reifen an einem Lkw in der Galgengartenstraße fest. Auch hier wurde das Feuer durch die Feuerwehr schnell gelöscht.