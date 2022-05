Nach zwei Jahren Pause findet heuer die 10. Schwabacher Kinderkirchweih wieder statt. Von Freitag, 6. Mai bis Dienstag, 10. Mai, sind alle Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern und Verwandten eingeladen, hier heitere Stunden zu verbringen, wie die Stadt Schwabach mitteilt.

„Schwabienchen“, das Maskottchen der Schwabacher Kinderkirchweih, ist natürlich auch dabei. Bekanntes und Neues gibt es in der Innenstadt zu entdecken, wenn Karussell, Eiswagen und Co. in Schwabach haltmachen.

Vielfältige (Fahr-)Geschäfte, ein Mitmach-Bereich, die bekannte Mitmach-Bühne und Leckereien sorgen für einen tollen Aufenthalt.

Eröffnet wird die Kinderkirchweih von Oberbürgermeister Peter Reiß am Freitag mit teilnehmenden Kindergärten und dem Schwabienchen auf der Mitmachbühne am Martin-Luther-Platz. Am Samstag besucht der Nürnberger Kinderlieder-Macher „Frisbi Jones“ die Mitmachbühne und sorgt mit seiner Ukulele für Partystimmung. Etwas härtere Töne schlagen am Sonntag, 8. Mai, „KIZZRock“ an.

Akrobatisch wird es am Montagnachmittag, wenn das Artistenduo „Drunter & Drüber“ mit seiner Show das Publikum zum Staunen bringen. Am letzten Kirchweih-Tag begeistert „Patrick Martin“, Gründer der „Ersten Bauchrednerschule Europas“, mit einer abwechslungsreichen die Gäste.

Während der gesamten Kinderkirchweih werden Aktionen angeboten, wie etwa ein großer Sandspielbereich, Kinderdisco, Poffertjesbacken, Bastelaktionen, RC-Autoparcours, Auftritte von Tanzgruppen, Quizrunden mit tollen Gewinnen und vieles mehr.

Noch bis zum 5. Mai sind die beliebten Kärwa-Goldbarren im Bürgerbüro im Schwabacher Rathaus zu bekommen. Sie haben einen Wert von 1 Euro, kosten aber nur 90 Cent. Sie können an allen Fahr- und Imbissbetrieben der Kinderkirchweih eingelöst werden.