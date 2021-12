Schwabach vor 50 Minuten

Ermittlungen

Geldautomat gesprengt: Täter sind auf der Flucht

In Schwabach haben am Freitagmorgen (3. Dezember 2021) Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. In derselben Straße wurden außerdem die Kennzeichen eines Fahrzeugs entwendet.