Bereits am Dienstag (20. September 2022) kam es in Schwabach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Der Fahrer des Elektrorollers wollte sich aber scheinbar seiner Verantwortung entziehen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr in der Bogenstraße. Der Fahrer des E-Scooters entfernte sich hernach von der Unfallstelle, ohne seine Personalien der Unfallgegnerin anzugeben. Ein Kennzeichen des E-Scooters ist ebenfalls nicht bekannt.

Unfall zwischen Auto und E-Scooter - Rollerfahrer sucht das Weite

Bei dem E-Scooter soll es sich nicht um ein gängiges Mietmodell gehandelt haben. Er soll in Weiß gehalten und mit roten Applikationen am Trittbrett, bzw. an der Lenkstange versehen sein.

Der Fahrer soll zwischen 45 - 50 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sein. Neben einem rundlichen Gesicht und einem "osteuropäischen Aussehen", soll er über eine kräftige Figur mit hervortretendem Bauch verfügen. Zudem trägt er kurze, schwarze Haare und einen Dreitagebart. Seine Bekleidung soll sportlich gewesen sein.

Wer Zeuge des Verkehrsunfalls war, oder weiß, wem ein solch auffälliger E-Scooter gehört, möge sich bitte unter der Nummer 09122/927-114. an die Polizeiinspektion Schwabach wenden.