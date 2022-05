In der Schnaittacher Bücherei am Marktplatz brach in der Nacht auf den 24. April 2022 ein Feuer aus.

Ein Zeuge hatte kurz nach Mitternacht Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem er seinen Aussagen nach einen Knall gehört und dann das Feuer im Dachstuhl der Bücherei am Marktplatz bemerkt hatte. Gut 18.000 Medien umfasste das Gebäude. Nun gibt es laut Ralph Stiegler vom Bauamt der Marktgemeinde keine guten Nachrichten nach der Untersuchung eines Chemikers.

Update vom 4. Mai 2022, 12.41 Uhr: Zwei Etagen der Bücherei müssen wohl ausgeräumt werden

Knapp eineinhalb Wochen nach dem fatalen Bücherei-Brand sind die Bestandsaufnahme und Aufräumarbeiten in vollem Gange, bestätigt Stiegler gegenüber inFranken.de. "Die Trocknungsarbeiten laufen, das Notdach ist fertig montiert." Am Donnerstag (5. Mai) solle die Statik geprüft werden, um zu klären, ob der Dachstuhl abgerissen werden muss. Das Gebäude an sich könne wohl stehen bleiben, teilt Stiegler mit.

Die Räumung des Gebäudes sei der nächste Schritt. Ein Chemiker habe Proben auf Schadstoffe untersucht: "Es sieht danach aus, dass die Belastung zu hoch ist. Dann müssen mindestens zwei Etagen ausgeräumt werden." Alles Verwertbare werde gegenüber in einer Ladenzeile zwischengelagert. Noch sei die genaue Schadenshöhe unklar.

1976 wurde die Bücherei in Schnaittach eröffnet und soll mit dem Brand nicht ihr Ende finden: "Die Bücherei soll eins zu eins wieder aufgebaut werden", versichert Stiegler.

Erstmeldung vom 24. April 2022, 14.20 Uhr: Mysteriöser Brand am Schnaittacher Marktplatz: Kripo nimmt Ermittlungen auf

Freiwillige Feuerwehren aus Schnaittach, Lauf an der Pegnitz, Neunkirchen am Sand, Rollhofen, Hedersdorf und Osternohe waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Der Marktplatz sei für die Löscharbeiten gesperrt und umliegende Anwohner vor der Rauchentwicklung gewarnt worden.

Das Feuer war bald gelöscht, heißt es, jedoch dürfte sich der entstandene Schaden nach ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Die Schwabacher Kriminalpolizei habe die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.