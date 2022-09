In Rückersdorf (Nürnberger Land) ist eine Polizeikontrolle vor der Waldschule am Freitagvormittag (16. September 2022) unerwartet eskaliert. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegenüber inFranken.de erklärt, sei man kurz vor 8 Uhr "im Rahmen der Schulwegüberwachung im Einsatz gewesen, wie immer zu Beginn des Schuljahres, auch wegen der Elterntaxis".

"An der Schule ist ein Wendehammer, an dem auch der Schulbus hält. Dort herrscht absolutes Halteverbot", so der Sprecher. Dort sei man durch eine Zeugin auf einen 49-Jährigen aufmerksam geworden, der sein Kind bei der Schule habe abgegeben wollen. Der Vater habe laut Bericht "genau vor dem Schulbus geparkt". Laut der Frau halte der Fahrer "immer wieder" an der Stelle, so die Polizei.

Vater wird aus Auto gezogen und gefesselt - Polizei sieht mehrere Straftaten

"Er wurde von den Kollegen angesprochen, ist sofort sehr aggressiv geworden und hat angefangen, Beamte zu beleidigen", so die Schilderung der Polizei. Im Anschluss sei der Vater "mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen Beamten zugefahren, um dann in einer Parkbucht zu halten". Dabei habe "der Kollege schnell zur Seite gehen müssen", so der Sprecher. Im Anschluss habe sich der Mann geweigert, seine Personalien anzugeben. "Es wurden dann Maßnahmen zur Identitätsfeststellung getroffen, weil er wegfahren wollte", sagt der Sprecher.

Konkret seien dem Mann dafür "Handfesseln angelegt worden". Damit habe die Polizei jedoch "gewartet, bis er das Kind zum Schultor gebracht hatte". Den Vater zu fesseln, sei aus Sicht der Polizei notwendig und verhältnismäßig gewesen. "Er hat mutmaßlich mehrere Straftaten begangen, gegen ihn wird etwa wegen Beleidigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung ermittelt", erklärt er.

Der 49-Jährige sei "mit unmittelbarem Zwang aus dem Fahrzeug geholt und erfolgreich nach Ausweispapieren durchsucht" worden. Im Anschluss habe man ihm die Handschellen vor der Rückersdorfer Schule wieder abgenommen. "Alles andere muss dann das Gericht entscheiden", so der Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

