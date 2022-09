Rewe schließt Filiale in Nürnberg - Supermarkt macht noch 2022 zu

Der Handelsriese Rewe macht seinen Standort in der Welserstraße 70 in Nürnberg zu. "Ja, dies ist richtig", bestätigt Pressesprecherin Ursula Egger am Montag (19. September 2022) inFranken.de auf Nachfrage. Die Schließung der Filiale erfolgt demnach noch in diesem Jahr. "Der letzte Verkaufstag wird am 15.12.2022 sein", teilt die Rewe-Sprecherin der Region Süd mit.

Nürnberg: Rewe-Filiale im Stadtteil Rennweg macht zu - Supermarktkette erklärt Hintergründe

Die Nürnberger Rewe-Filiale wird schon seit Februar 1989 betrieben. Doch nach knapp 34 Jahren ist nun Schluss. Der Grund für das Standort-Aus ist offenkundig in erster Linie formeller Natur. "Der Mietvertrag läuft Ende des Jahres aus", erklärt die Firmensprecherin.

Von der Schließung des Markts im Stadtteil Rennweg sind mehr als 20 Angestellte betroffen. "Derzeit sind 23 Mitarbeiter beschäftigt", berichtet Egger. "Sie werden in den umliegenden Rewe-Filialen weiterbeschäftigt werden."

Wer Nachfolger in den Räumlichkeiten der Welserstraße wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Rewe könne hierzu keine Angaben machen, da dies Sache des Vermieters sei, heißt es vonseiten der Supermarktkette.

