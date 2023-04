Röthenbach: Firmengebäude online fälschlicherweise als "Lost Place" beworben - mehrfach Einbrüche

Röthenbach: In Firmengebäude wird seit kurzem häufig eingebrochen

Mehrere Einbrüche werden seit kurzem in ein altes Firmengebäude in Röthenbach an der Pegnitz verzeichnet. Das Grundstück wird laut Polizei Mittelfranken fälschlicherweise online als ein sogenannter "Lost Place" beschrieben. Diese sind in ganz Deutschland verteilt, auch in Oberfranken und Unterfranken gibt es einige gruselige, verlassene Orte. Dass es schwerwiegende Folgen haben kann, so ein Grundstück zu betreten, macht die Polizei in einem Statement klar.

Den Reiz an verlassenen Orten möchte die Polizei nicht absprechen. "Wir verstehen die Anziehungskraft von Lost Places, möchten aber daran erinnern, dass das Betreten solcher Orte mit zahlreichen Gefahren verbunden ist", heißt es in den sozialen Medien. Solche Lost Places seien oft mit Risiken verbunden. "Es besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Trümmer, instabile Böden oder gefährliche Schadstoffe", so die Polizei.

Doch kann es durchaus weitere Folgen für das Betreten von "falschen" Lost Places geben. "Das Eindringen in fremde Gebäude ist illegal und kann strafrechtliche Folgen haben", erklärt die Polizei. So gibt es ein aktuelles Beispiel in Röthenbach an der Pegnitz. "Ein Firmengebäude ist in den letzten Wochen mehrfach Ziel von Einbrüchen geworden", heißt es.

In Online-Foren soll das verlassene Gebäude laut Polizei fälschlicherweise als Lost Place angegeben worden sein. Zu guter Letzt hat die Polizei noch einen Appell an die Bevölkerung. "Bitte respektiert das Eigentum anderer und sorgt für eure Sicherheit, indem ihr euch von verlassenen Gebäuden fernhaltet".