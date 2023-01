Nürnberg: Metal-Band Pantera soll Rock im Park 2023 spielen

Vom 2. bis zum 4. Juni 2023 findet Rock im Park in Nürnberg statt, parallel dazu Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel. Auf der Bühne wird laut Line-up auch die US-amerikanische Metal-Band Pantera sein. Ihr Sänger Phil Anselmo zeigte sich 2016 bei einem Konzert mit Hitlergruß und der Parole "White Power". Aufschreie und Unverständnis für die Entscheidung der Veranstalter gehen daher jetzt im Netz um.

Nach Hitlergruß von Band: SPD-Politiker macht auf "historisch belasteten Ort" bei Rock im Park aufmerksam

Anselmo meldete sich nach dem rassistischen Fehltritt in einem Entschuldigungsvideo zu Wort. Hier spricht er von "heavy emotions" und Witzen hinter der Bühne. Er räumte ein, dass ihm seine Tat übelzunehmen sei, er wollte sich aber keiner bestimmten Gruppe zuordnen. Doch rückgängig machen konnte er die Entgleisung damit nicht und so flammte sie in der öffentlichen Debatte wieder auf.

Die Antirassismus-Aktivistin Jasmina Kuhnke schrieb in englischer Sprache auf Instagram am 29. Dezember 2022: "Stelle dir vor, du bist auf einem Festival, willst deine Lieblingsband sehen und der Typ auf der Bühne schreit etwas über White Power und du bist schwarz, jüdisch oder anderweitig marginalisiert."

Es könne nicht sein, dass man mit Angst zu einem Festival gehen müsse und die Veranstalter sich nicht dafür interessierten. Ein problematischer Zusatzfaktor: Das Festival findet auf dem Zeppelingelände statt, dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände, Schauplatz von Masseninszenierungen der NSDAP, statt. Auf Instagram forderte der Vorsitzende der SPD-Nürnberg, Nasser Ahmed, die Verantwortlichen dazu auf, zu überdenken, ob sie Pantera "an diesem historisch belasteten Ort spielen lassen" wollen.

Rock im Park 2023: Rapper kritisiert "Stillschweigen" von Künstlern "ohne Migrationshistorie"

Weitere wütende Kommentare sind auf Instagram unter den Festival-Ankündigungen zu lesen: "Wieso zur Hölle wurde Pantera immer noch nicht aus dem Line-up gekickt?" und "Wollt ihr das mit Pantera einfach aussitzen und hoffen, dass nach ein paar Tagen nichts mehr kommt oder wartet ihr bis ihr, nach etlichen Aufforderungen und Hinweisen, euch dafür abfeiern könnt, sie doch nicht mehr buchen zu wollen" heißt es beispielsweise.

"Rechtsrock im Park schämt euch", schreibt ein weiterer Nutzer und der Hashtag #keinebühnefürnazis ist mehrfach zu lesen. Auch andere teilnehmende Bands, die sich nicht zu der Thematik geäußert haben, gerieten in die Kritik. So verlinkt Kuhnke auf Instagram manche Bands mit der direkten Frage, wieso sie die Bühne mit einem Nazi teilen.

Der deutsche Rapper Chefket geht auf Instagram ebenfalls auf das "Stillschweigen der deutschen Künstler*innen ohne Migrationshistorie" ein. Sich zu äußern, "gefährdet die Karriere", so seine Sichtweise. Dass niemand zu dem Booking bei Rock im Park Stellung beziehe, sei allerdings "traurig", so der Künstler.

