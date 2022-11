Fränkische Stadt schneidet bei "Sexy"-Ranking besonders gut ab

Reisemagazin mit außergewöhnlichem Erotik-Vergleich

Für "das besondere Etwas": Sexshops, Striptease-Bars und Theater

Das Reisemagazin "Tripz" hat in einem außergewöhnlichen Ranking die 50 größten deutschen Städte anhand ihrer "sexy Vibes" miteinander verglichen. Dafür wurden die Städte auf ihre Anzahl der "Sex-Shops", der "Stripclubs" sowie der "Burlesque-Theater und -Bars" hin untersucht. Eine fränkische Stadt schnitt bei dem erotischen Vergleich besonders gut ab - sie landete deutschlandweit auf Platz 4.

"Überraschender Sieger" bei deutschlandweitem Erotik-Städtevergleich

Als Grundlage dienten demnach die bei Google Maps gelisteten Vergnügungs-Läden für Erwachsene sowie die Größe jeder City in Quadratkilometern. "Anschließend wurde die Gesamtanzahl der einzelnen Etablissements auf die Fläche der jeweiligen Städte hochgerechnet – je mehr Shops pro Quadratkilometer verfügbar sind, umso mehr Punkte wurden verteilt. Insgesamt war so eine Punktzahl von bis zu 111 Zählern möglich", erklärt das Magazin.

Der aus Sicht der Magazin-Redaktion "überraschende Sieger" ist Saarbrücken. Auf rund 167 Quadratkilometern gäbe es hier insgesamt elf Sex-Shops, sieben Stripclubs und drei Burlesque-Bars, heißt es. Insgesamt erreiche die Landeshauptstadt des Saarlandes 109 Punkte im Erotik-Ranking. Besonders gelobt wurde hier ein Weihnachtsworkshop namens "Santa Baby", bei dem die Teilnehmenden sich in festlichen Kostümen tänzerisch entkleiden lernen.

Die erotischste Stadt Bayerns findet sich - zusammen mit Berlin - auf Platz 2: Das als eher biedere verschriene München. Statt "konservativ und katholisch" gebe es hier über 35 erotische Orte - und ab 9. Dezember sogar einen "queer-feministischen Pop-up Sex-Shop" in den Kammerspielen. Und auch Franken ist ganz vorne mit dabei. Auf Platz 4 von 50 bescheinigt das Ranking nämlich Nürnberg mehr Sexyness als Hamburg (Platz 5).

Nürnberg bietet mehr "sexy Vibes" als Hamburg - das Ranking im Überblick

Mit 85 Punkten landet Nürnberg hier als zweite bayerische Stadt in den Top Ten, heißt es. Auf knapp 186 Quadratkilometern "kommen Touristen sowie Einheimische durch die neun Erotik-Shops, den drei Stripclubs und den zwei Burlesque-Bars in sexy Stimmung", so das Reisemagazin.

Ein besonderes Highlight in Nürnberg sei das "Rote Bühne Burlesque Ensemble": Hier böten "die Shows aus erotisch-stilvollem Tanz, Gesang sowie Comedy (...) ein prickelnd-aufregendes Ambiente und verführen das Publikum durch glamouröse Kostüme sowie Coursagen in die Zeit der 1920er bis 1960er-Jahre", heißt es. Am unerotischsten sind laut "Tripz" übrigens Halle an der Saale und Hamm (Nordrhein-Westfalen). Das Ranking im Überblick:

Saarbrücken Berlin/München Stuttgart/Frankfurt am Main Nürnberg Hamburg Düsseldorf Osnabrück Augsburg Leipzig Oberhausen

