Top-Platzierungen für fränkische Stadt in renommiertem Städteranking 2022

"Niveau, Dynamik und Nachhaltigkeit" : Danach wurde bewertet

: Danach wurde bewertet Unter anderem Stuttgart, Leipzig und Frankfurt liegen dahinter

Am Donnerstag (10. November 2022) wurde das renommierte Städteranking von IW Consult im Auftrag des Internet-Portals Immoscout24 und der "Wirtschaftswoche" veröffentlicht, in dem es um die Frage ging: "Wie lebt und arbeitet es sich in deutschen Großstädten und wie sehr sind diese um eine nachhaltige Entwicklung bemüht?". Dabei schnitt eine fränkische Stadt in allen Punkten (Niveau, Dynamik und Nachhaltigkeit) immer auf Top-Plätzen bei den insgesamt 71 bewerteten Städten (alle kreisfreie Städte ab 100.000 Einwohnern) ab und ließ auch regionale Konkurrenten wie Nürnberg oder Fürth weit hinter sich.

Städteranking 2022: Worauf beim Ranking geachtet wird - das macht Erlangen besonders lebenswert

Im Zuge des Städterankings wurden die sozio-ökonomischen Strukturen und Entwicklungen anhand von Wirtschaftsstruktur, Lebensqualität, sowie Arbeits- und Immobilienmarkt untersucht. Darauf geht auch das Niveau- und Dynamikranking ein. Beim Niveau spielt der aktuelle Status Quo eine Rolle und bei der Dynamik die Entwicklung in den jeweiligen Bereichen des Rankings.

Auch das Thema Nachhaltigkeit floß in die Bewertung mit ein. Dabei wurde sich auf die "Zielsetzung, die Analyse ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit" und "den aktuellen Stand der Nachhaltigkeit" fokussiert, wie die Studienautoren schreiben.

Weit vor Konkurrenten wie Nürnberg oder Fürth, die nur im oberen Mittelfeld im Ranking landeten, erreichte die Stadt Erlangen in allen drei Kategorien Spitzenplätze.

Erlangen überall auf Spitzenplätzen: Die Top 10 im Städteranking 2022 im Überblick

Im Folgenden werden die Top 10 jeder Kategorie im Städteranking 2022 vorgestellt:

Niveauranking:

München Punkte: 66,9 l Vorjahresplatzierung: 1 Erlangen Punkte: 61,0 l Vorjahresplatzierung: 2 Stuttgart Punkte: 60,9 l Vorjahresplatzierung: 4 Ingolstadt Punkte: 60,4 l Vorjahresplatzierung: 3 Frankfurt am Main Punkte: 59,2 l Vorjahresplatzierung: 5

Wolfsburg Punkte: 58,6 l Vorjahresplatzierung: 6

Mainz Punkte: 58,1 l Vorjahresplatzierung: 16 Darmstadt Punkte: 57,7 l Vorjahresplatzierung: 8 Ulm Punkte: 56,7 l Vorjahresplatzierung: 7 Regensburg Punkte: 56,6 l Vorjahresplatzierung: 10

Nürnberg erreichte in diesem Ranking den Platz 18 (Punkte: 54,0 l Vorjahresplatzierung: 20) und Fürth Platz 23 (Punkte: 53,1 l Vorjahresplatzierung: 21).

Dynamikranking:

Mainz Punkte: 58,2 l Vorjahresplatzierung: 48 Berlin Punkte: 56,4 l Vorjahresplatzierung: 1 Erlangen Punkte: 56,1 l Vorjahresplatzierung: 7 Freiburg i.Breisgau Punkte: 54,9 l Vorjahresplatzierung: 6 Halle (Saale) Punkte: 54,9 l Vorjahresplatzierung: 18 Leipzig Punkte: 54,8 l Vorjahresplatzierung: 3 Leverkusen Punkte: 54,8 l Vorjahresplatzierung: 14 Oldenburg Punkte: 54,6 l Vorjahresplatzierung: 17 Darmstadt Punkte: 54,4 l Vorjahresplatzierung: 16 Dortmund Punkte: 54,2 l Vorjahresplatzierung: 5

Nürnberg erreichte in diesem Ranking den Platz 14 (Punkte: 53,0 l Vorjahresplatzierung: 12) und Fürth Platz 31 (Punkte: 50,6 l Vorjahresplatzierung: 31).

Nachhaltigkeitsranking:

Wolfsburg Punkte: 59,5 l Vorjahresplatzierung: 1 Ulm Punkte: 58,5 l Vorjahresplatzierung: 5 Heidelberg Punkte: 58,2 l Vorjahresplatzierung: 4 Erlangen Punkte: 57,4 l Vorjahresplatzierung: 2 Ingolstadt Punkte: 57,4 l Vorjahresplatzierung: 3 Stuttgart Punkte: 56,7 l Vorjahresplatzierung: 7 Freiburg i.Breisgau Punkte: 56,3 l Vorjahresplatzierung: 11 Darmstadt Punkte: 56,0 l Vorjahresplatzierung: 6 Karlsruhe Punkte: 55,2 l Vorjahresplatzierung: 9 Regensburg Punkte: 54,6 l Vorjahresplatzierung: 10

Nürnberg erreichte in diesem Ranking den Platz 48 (Punkte: 47,8 l Vorjahresplatzierung: 50) und Fürth Platz 25 (Punkte: 50,9 l Vorjahresplatzierung: 23)

Alle Platzierungen zum Nachlesen finden sich auf der Website des Städterankings.