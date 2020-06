Laut Niermann ist die Freude am Klettern in der Region um Nürnberg schon immer sehr groß gewesen. "Nürnberg ist kein unbeschriebenes Blatt im Bouldern". Deshalb sollte neben der Kletterhalle in Zirndorf nun auch eine der größten Kletterhallen in der fränkischen Region entstehen.

"Der Steinbock" in Nürnberg bietet eine Boulderhalle auf zwei Ebenen. Die Besucher können sich auf 1400 Quadratmetern Kletterwandfläche somit auf viel Abwechslung freuen. Ab dem Winter 2020/21 wird es zudem eine Kletterhalle nur für Kinder geben, verrät der Geschäftsführer.

Highlight: Bayerns erstes Kilterboard

Ein Highlight der neuen Kletterhalle ist das sogenannte Kilterboard - laut Betreiber ein absolutes Novum in Bayern. Dabei handelt es sich um eine in der Neigung verstellbare Trainingswand, auf der sich LED-Lichter in den Griffen befinden. Diese sind per App verstellbar. Somit lässt sich der Winkel der Wand verändern - und der Schwierigkeitsanspruch für jeden Gast individuell steuern. "Bisher hat das in dieser Form noch keiner in Bayern. Wir sind einer der ersten in ganz Deutschland", erzählt Niermann.

Kurse und Preise

Sobald sich die Situation um Corona lockert und wieder größere Gruppenveranstaltungen erlaubt sind, sollen in der Boulderhalle verschiedene Kurse stattfinden. "Der Steinbock" bietet hierbei sowohl Kurse für Erwachsene als auch für Kinder an. Individuell sind in der Anlage dann auch Geburtstagsfeiern oder Teamevents möglich. Wann dies jedoch erlaubt sein wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Tageskarte: 11 Euro (Ermäßigt: 10 Euro)

Early Bird: 9 Euro (Ermäßigt 8 Euro)

11er-Karte: 110 Euro (Ermäßigt 100 Euro)

Familienkarte: 25 Euro ( Mama, Papa, alle eigenen Kinder bis einschließlich 17 Jahre)

Auf alle Zeitkarten erhalten Gäste der Eröffnungsfeier am 27. Juni 2020 einen Rabatt von 20 Prozent. Weitere Informationen rund um die Neueröffnung gibt es auf Facebook und der Website des Betreibers.

Boulderhalle "Der Steinbock":