Nürnberger Land: Suche nach Bereitschaftspflegeeltern - Infoveranstaltung am 7. März 2023

Personalmangel, Krieg, Energiekrise : Sachbereichsleiter des Landratsamtes nennt Hintergründe des Bedarfs

: Sachbereichsleiter des Landratsamtes nennt Hintergründe des Bedarfs Einzelpersonen, Paare, Familien: "Mangel an Menschen, die sich zu dieser Aufgabe bereit erklären"

Wenn Kinder und Jugendliche vorübergehend ihre Herkunftsfamilie verlassen müssen, weil die leiblichen Eltern nicht in der Lage sind, der Erziehung gerecht zu werden, dann benötigen sie Menschen, die sich in dieser Zeit ihrer annehmen. Diesbezüglich sucht das Amt für Familie und Jugend Nürnberger Land dringend nach Bereitschaftspflegeeltern. Sachbereichsleiter des Landratsamtes, Lukas Trägner, äußert sich im Gespräch mit inFranken.de, weshalb der Bedarf an Einzelpersonen, Paaren und Familien, die diese Aufgabe übernehmen würden, in den letzten Monaten gestiegen ist.

Amt für Familie und Jugend Nürnberger Land: Bereitschaftspflegeeltern dringend benötigt - "Bedarf im letzten halben Jahr gestiegen"

"Wohngruppen wurden aufgrund von Personalmangel geschlossen", berichtet Trägner. Dies sei einer der Gründe, weshalb gerade jetzt mehr Bereitschaftspflegeeltern benötigt werden. Hinzu kämen die weltweiten politischen Krisengebiete, aufgrund dessen viele unbegleitete, minderjährige Ausländer - meist männliche Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren - nach Deutschland kämen. Nach der Zeit der Pandemie, in der Schulen und Kindergärten geschlossen waren, habe für viele Familien außerdem wieder eine "psychische und organisatorische Belastung" begonnen. Trägner führte beispielhaft an, dass dies der Fall sei, wenn Kinder nicht mehr zurück in die Schule gehen wollen. Die Energiekrise und die damit verbundenen Kostensteigerungen üben zusätzlichen finanziellen Druck aus, erklärt er. "Es ist ein Konglomerat von vielen Dingen."

Die Bereitschaftspflegefamilien im Nürnberger Land seien "sehr engagiert" und täten ihr Bestes, die hinzugekommenen Kinder und Jugendlichen aufzufangen. "Doch sie kommen auch an ihre Grenzen", berichtet der Sachbereichsleiter. "Manchmal ist es für Bereitschaftspflegefamilien auch mal gut, eine Pause zu haben. Wir müssen auch schauen, dass sie gut versorgt sind." Das alles brauche Kapazitäten, die aktuell nicht vorhanden seien. "Die zeitlich begrenzte Bereitschaftspflege stellt eine Übergangslösung dar und dient dem Schutz von Kindern und Jugendlichen in akuten Gefährdungs- oder Notsituationen, bis gemeinsam mit den Eltern die weitere Perspektive für das Kind geklärt ist", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Nürnberger Land.

Da ein "Mangel an Menschen, die sich zu dieser Aufgabe bereit erklären" herrsche, lädt das Amt für Familie und Jugend zu einer Infoveranstaltung des Pflegekinderdienstes für Interessierte ein, auch das Jugendhilfezentrum Schnaittach sei beteiligt. Am Dienstag, 7. März 2023, findet diese um 18 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes Nürnberger Land statt. Dort sollen Aspekte wie Aufgaben von Bereitschaftspflegeeltern, Bewerbungsmodalitäten, Entlohnung und Ähnliches angesprochen werden. Für Rückfragen oder eine Anmeldung stehe Lukas Träger unter der Telefonnummer 09123/9506683 sowie unter der Mailadresse l.traegner@nuernberger-land.de zur Verfügung.

Auch interessant: Fränkisches Jugendamt sucht dringend nach Pflegeeltern - eine Gruppe extrem schwer vermittelbar