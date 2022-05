Im Landkreis Nürnberger Land gibt es 470 Corona-Neuinfektionen. Das teilt das Landratsamt Nürnberger Land am Montag (30. Mai 2022) mit. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in der Region steige in der Folge auf 57.200.

Die Behörde vermeldet indessen den Tod einer 79-Jährigen und eines 94-Jährigen aus Lauf, einer 90-Jährigen aus Winkelhaid und eines 85-Jährigen aus Feucht, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben seien. "Die Zahl der mit oder am Coronavirus verstorbenen Personen erhöht sich damit auf 296", heißt es vonseiten des Landratsamts.

Coronavirus im Nürnberger Land: Landratsamt nennt Ursache für "sehr niedrige Inzidenz"

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt im Nürnberger Land laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Montag allerdings lediglich 41,5 - der geringste Corona-Wert in ganz Bayern. Dabei handle es sich um eine fehlerhafte Zahl. "Diese sehr niedrige Inzidenz geht leider auf softwaretechnische Probleme bei der Übermittlung der Daten ans RKI zurück, die aber inzwischen behoben sind", berichtet das Landratsamt Nürnberger Land in seiner Pressemitteilung.

Zum Stand vom Montag wurden im Landkreis Nürnberger Land laut Behördenangaben insgesamt 334.685 Impfungen durch das Impfzentrum, die Krankenhäuser und die Hausarztpraxen durchgeführt. Davon seien 111.761 Erst-, 119.987 Zweit-, 93.564 Dritt- und 9373 Viertimpfungen. Somit seien, ausgehend von 171.222 Einwohnern, 65,27 Prozent der Bevölkerung zum ersten Mal, 70,08 Prozent zum zweiten Mal, und 54,64 Prozent zum dritten Mal und 5,47 Prozent zum vierten Mal geimpft.

Die Impfungen, die die Betriebsärzte durchgeführt haben, seien in diesen Zahlen nicht enthalten. "Die Einzelimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson werden in dieser Statistik auch weiterhin zu den Zweitimpfungen gezählt, da dem Landratsamt keine Zahlen vorliegen, die eine andere Zuweisung dieser Impfungen ermöglichen", heißt es vonseiten des Landratsamts.

Corona-Impfungen aktuell ohne Termin möglich - Reservierung ebenfalls möglich

Impfungen im Impfzentrum in Röthenbach und in den Außenstellen in Hersbruck und Altdorf gebe es aktuell ohne Termin.

"Wenn Sie sich impfen lassen möchten, können Sie sich dennoch gerne online unterimpfzentren.bayern einen Termin reservieren", erklärt das Landratsamt. Dies verkürze die Wartezeit und beschleunige die Abläufe im Impfzentrum.

