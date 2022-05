Nürnberger Frühlingsfest 2022 laut Veranstalter "bestes Volksfest aller Zeiten"

Veranstaltung war wegen des guten Anklangs um eine Woche verlängert worden

um worden 30 Geschäfte wurden dafür ausgetauscht - Schausteller ziehen positives Fazit

wurden dafür - Schausteller ziehen positives Fazit Erfolgreiche Programmpunkte wie "Ballonglühen" oder Schlagerabend zum Schluss

Das Nürnberger Frühlingsfest 2022 war laut Volksfest-Sprecher Peter Budig eine ganz besondere Ausgabe. Das "beste Volksfest aller Zeiten" habe Rekordbesucherzahlen erreicht, nach der Corona-Pause "ausgehungerte" Menschen mit "ihren" Schaustellern vereint und letzteren eine dringend nötige Arbeitsgelegenheit ermöglicht.

Update vom 09.05.2022: Nürnberger Frühlingsfest 2022 erhielt "fulminanten Zuspruch" - Veranstalter zieht Bilanz

Der Süddeutsche Schaustellerverband zeigt sich einen Tag nach der erfolgreichen Volksfestausgabe 2022 hochzufrieden. Sogar unter der Woche sei das Publikum zahlreich erschienen. Darunter auch 7000 Menschen mit Behinderung, die für einen Tag eingeladen waren. Auch mehreren ukrainischen Geflüchteten habe das Nürnberger Frühlingsfest einige schöne Stunden beschert: "Die lachenden Gesichter der Kinder gehören zu den Erinnerungen, die man nicht missen möchte", heißt es in einer Pressemitteilung.

Vor allem für die Schausteller sei das Volksfest von großem Wert gewesen: "Erstmals seit vielen Monaten fühlten diese sich wieder in ihrem Element. Rausfahren, aufbauen, fleißig sein, im Dienste des Vergnügens der Menschen tätig werden und natürlich auch die eigenen Familien mit Arbeit ernähren. Ganz normal." Weil die Begeisterung der Menschen nicht abgeebbt sei, sei erstmals aus diesem Grund die Entscheidung für eine weitere Woche gefallen. Dafür seien etwa 30 Geschäfte wegen Anschlussverpflichtungen ausgetauscht worden.

Budig blickt zurück auf eine dritte Woche voller Attraktionen: "Die Prinzessinnen und Stars haben die Kinder glücklich gemacht. Das Ballonglühen war Emotion pur und der Schlagerabend war ein unerwartet großartiger Erfolg. Am Abschluss-Wochenende schenkte uns noch mal das Wetter seine Unterstützung, Sonnenschein und so viele glückliche Menschen! Zum Abschluss noch das wunderschöne Feuerwerk, hier haben wir nochmal was draufgelegt, um uns bei unserem Publikum zu bedanken." Vom 26. August bis zum 11. September 2022 ist das Nürnberger Herbstvolksfest geplant.

Update vom 04.05.2022: Nürnberger Frühlingsfest 2022 läutet Schlussphase ein - zusätzliche Aktionen und Programmpunkte

Zu den Highlights zählen demnach ein "nie dagewesenes Premium-Feuerwerk" sowie ein Musikinstrument. "Eine besondere Attraktion dürfte die große historische Konzertorgel sein, die nun täglich zum Konzert aufspielt", heißt es in einer Pressemitteilung des Süddeutschen Schaustellerverbands.

Während die Besucherinnen und Besucher des Frühlingsfestes eine zweitägige Pause einlegen mussten, haben etwa 30 Schausteller auf dem Volksfestplatz Großes vollbracht: "Am Montag und Dienstag war Umbaupause", heißt es vonseiten des Schaustellerverbands. Manche Schausteller mussten demnach schnell aufbrechen, um das nächste zugesagte Fest zu erreichen. Andere seien indes angereist, um die Lücken zu schließen. "Das ist Umbau mit Vollgas und jetzt geht es weiter."

Die großen Attraktionen seien vom Umbau nicht betroffen. Ausgetauscht wurden laut dem Verband vor allem Kinderfahrgeschäfte. "Außerdem ist ein neuer, traditioneller Kettenflieger am Platz." Auch für die dritte Woche seien "wieder spannende zusätzliche Programmpunkte" organisiert worden.

Nürnberger Frühlingsfest: Das ist das Programm von Donnerstag bis Sonntag

Am Donnerstag (5. Mai 2022) sind der Ankündigung zufolge ab 17 Uhr "Prinzessinnen und Moviestars" zu Gast: "Hier wird man etlichen aus der Filmwelt bekannten Charakteren begegnen. Kinder dürfen kostümiert kommen und ihre berühmten Vorbilder treffen."

Am Freitag (6. Mai2022) halte das Nürnberger Frühlingsfest "einen sehr beliebten Programmpunkt für Romantiker und Fotografen" parat. In der Abenddämmerung findet demnach am Eingang Große Straße das sogenannte "Ballonglühen mit Musikchoreografie" mit dem Frankenballon e.V. statt.

Am Samstag (7. Mai 2022) ist Schlagertag - mit Liedern zum Mitsingen.

"Feuerwerk, wie wir es in Nürnberg bisher noch nie hatten"

Für Sonntag (8. Mai 2022) kündigen die Verantwortlichen indes Großes an: "Am letzten Festsonntag schließlich lohnt es sich auf jeden Fall, mit den Schaustellern Abschied zu feiern", heißt es in der Pressemitteilung des Schaustellerverbands. Dies soll ab 22.15 Uhr in Form eines großen Abschlussfeuerwerks geschehen.

"Hier legen wir nochmal eins drauf und freuen uns auf ein Feuerwerk, wie wir es in Nürnberg bisher noch nie hatten", kündigen die Schausteller an. "Das ist unser Abschiedsgeschenk an die Besucher*innen, die uns so viel positives Feedback gegeben und so zahlreich besucht haben."

Update vom 02.05.2022: Nürnberger Frühlingsfest 2022 wird verlängert - Superhelden und Feuerwerk im Programm

Die Freude am Nürnberger Frühlingsfest nach zwei coronabedingten Ausfällen ist heuer besonders groß. Bei einer Pressekonferenz am Freitag (29. April 2022) ist die Entscheidung gefallen. Besucher*innen können es eine Woche länger genießen. Volksfest-Sprecher Peter Budig nennt die diesjährige Ausgabe begeistert "das bombastischste Fest aller Zeiten". Nun sind auch einige Attraktionen für die kommende Woche veröffentlicht worden.

"Unsere Besucher*innen haben es sich gewünscht. Nach der langen Zeit der Entbehrungen können sie vom Volksfest nicht genug kriegen", heißt es auf der Webseite. Nach den beiden Umbautagen am Montag (2. Mai) und Dienstag (3. Mai) sorgen die Veranstalter für fünf zusätzliche Tage Feststimmung. Los geht es am Mittwoch mit einem Familientag und halben Preisen.

Am Donnerstag besuchen mit Hulk und der Eiskönigin, Spiderman und den Avengers, Rapunzel und weiteren Figuren aus Film und Fernsehen Prinzessinnen und Superhelden den Festplatz. Dabei könnten gerne auch die Besucher*innen in Kostüm kommen, heißt es.

Am Freitag (6. Mai) glühen je nach Wetterlage ab Einbruch der Dämmerung Heißluftballons passend zu einer Musikchoreografie am Eingang Große Straße. Bereits ab circa 19 Uhr können sie bei den Vorbereitungen beobachtet werden. Für Samstag (7. Mai) ist ein Schlagertag vorgesehen. Zum Abschluss des Nürnberger Frühlingsfestes soll es außerdem "ein grandioses Brilliant-Hochfeuerwerk" geben. Um 22.15 Uhr werden die Raketen über dem Dutzendteich abgefeuert.

Erstmeldung vom 29.04.2022: Geht Nürnberger Frühlingsfest eine Woche länger? Schausteller müssen verfügbar sein

Gemeinsam mit der Stadt Nürnberg als Veranstalterin habe der Süddeutsche Schaustellerverband im Vorfeld bereits über die Möglichkeiten einer Verlängerung beraten. In der Vergangenheit sei dies schon aufgrund von schlechtem Wetter umgesetzt worden. Dieses Jahr führt ein anderer Grund dazu: Es sei deutlich geworden, wie sehr die Menschen es genießen, endlich "wieder rauszukommen" und aufeinanderzutreffen, betont Budig.

Doch die einwöchige Verlängerung sei "eine komplexe Sache". Denn die Schausteller*innen seien streng getaktet, hätten höchstens zwei Tage zum Ab- und Aufbauen für die nächste Veranstaltung. Fallen manche von ihnen aus diesem Grund weg, entstünden Lücken auf dem Gelände. "Ein Platz voller Lücken verliert jede Atmosphäre. Er muss geschlossen sein", macht Budig deutlich. Zusätzlich müssten Buden aus einer verwandten Branche gefunden und nicht willkürlich ausgewählt werden. Viele Besprechungen mit den beteiligten Verbänden über die Möglichkeiten einer lückenlosen Besetzung seien bereits geführt worden.

"Es ist im Gespräch, dass Montag und Dienstag Umbautage sind." Dann würde das Nürnberger Volksfest kurzzeitig pausieren. Dieser Hinweis lässt vermuten, dass eine Verlängerung in den Worten Budigs "ziemlich wahrscheinlich" ist. Zum Schluss weist er auf ein Abschlussfeuerwerk hin, das im Falle der Verlängerung im Gespräch sei.

Diese Attraktionen erwarten die Besucher am Freitag und Samstag auf dem Nürnberger Volksfest

Am "Magic Friday" (29. April) kündigt der Schaustellerverband ab 18 Uhr einen "großen Lichterzauber" an. "Bunte Morph-Gestalten unterhalten die Menschen mit ihren akrobatischen Kunststücken. Stelzenfiguren, die in der Dämmerung leuchten, überraschen in fantasievollen Kostümen." Die "Nighttrons" sind ab 19 Uhr mit ihrem Roboter Walk-Act zu sehen. "Oakleaf" zeigen ihre Stelzenkunst und Planeten sowie Flowerpower gehören ebenfalls dazu.

Im Festzelt Papert tritt ab 18 Uhr außerdem die Band "Lederhosenrocker" auf. Im Volksfest Herzla trifft ab 20 Uhr fränkische Volksmusik auf Urbane Beats mit "Kellerkommando". In der Hütten sorgt ab 19 Uhr die Band "Gaudifranken" für Unterhaltung.

Am Samstag (30. April) ist ein großes Oldtimertreffen mit Fahrerstammtisch (Ofenwerk/Altmühltal Classic Sprint) geplant. Ab 16 Uhr bewegt sich ein Oldtimerkorso über den Platz. Bei einem Treffen am Eingang Große Straße lässt es fachsimpeln, die Oldtimer begutachten und mit den Besitzer*innen sprechen.

Im Festzelt Papert werden ab 19 Uhr wieder die "Gaudifranken" auftreten. Im Volksfest Herzla ist ab 13 Uhr zünftige Blasmusik mit "Enzis Blaskapelle" zu hören. Ab 20 Uhr kommen erneut fränkische Volksmusik und Urbane Beats mit "Kellerkommando" zusammen, so die weitere Ankündigung in der Pressemitteilung zum Nürnberger Frühlingsfest.