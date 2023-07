Wie die Stadt Nürnberg berichtet, sind beim 16. "Stadtradeln" von 15. Juni bis 5. Juli 2023 so viele Radfahrende wie noch nie zuvor am Start gewesen: Insgesamt 3 684 aktive Teilnehmende haben 796 948 Kilometer in drei Wochen gesammelt. Dadurch wurden im Vergleich zu Autofahrten 129 Tonnen CO2 vermieden. Zum Vergleich: 2022 hatten 2 658 Aktive 534 516 Kilometer erradelt, was 82 Tonnen CO2-Vermeidung entspricht.

Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich freut sich über das gestiegene Interesse am "Stadtradeln": „Die Motivation für das 'Stadtradeln' in die Pedale zu treten ist nach wie vor ungebrochen. Dieses Jahr übertrifft aber unsere Erwartungen, da so viele Radfahrende wie noch nie teilgenommen haben. Das freut mich und zeigt auch, dass die enormen Anstrengungen, die Verkehrswende auszubauen, Früchte tragen.“ Wie in den Vorjahren wurden auch dieses Mal wieder die besten Nürnberger Teams, Schulen und fleißigsten Einzelfahrerinnen und -fahrer bei der Abschlussveranstaltung offiziell geehrt.

Die meisten Kilometer in der Einzelwertung erradelten Andreas Schmid (2 111,4 Kilometer), Josef Sokoll (1 781,1 Kilometer) und Jonathan Gemeinhardt (1 656,0 Kilometer). Die Teams mit den meisten Kilometern waren die OHM – Technische Hochschule Nürnberg (37 421,9 Kilometer), die Nürnberger Versicherungsradler (26 702,7 Kilometer) und der DAV Nürnberg (24 566,5 Kilometer). Die meisten Kilometer pro Teammitglied fuhren Team Healthcare (760,4 Kilometer pro Person), Jobcenter Nürnberg (742,3 Kilometer pro Person) und 2 Freibier (725,7 Kilometer pro Person).

Beim gleichzeitig stattfindenden „Schulradeln“ sammelten die Teams des städtischen Labenwolf-Gymnasiums Nürnberg (64 205,2 Kilometer) gefolgt von der Maria-Ward-Schule (43 679,4 Kilometer) und dem Sigmund-Schuckert-Gymnasium Nürnberg (18 857,9 Kilometer) die meisten Kilometer. Bei den Kilometern pro Teammitglied stachen insbesondere die Georg-Holzbauer-Mittelschule Nürnberg (360,9 Kilometer pro Person), die städtische Berufsschule 1 Nürnberg für Elektro- und Bau-Metallberufe (298,7 Kilometer pro Person) und das Dürer-Gymnasium (251 Kilometer pro Person) hervor.

Als besonderes Highlight für alle Radfahrenden und -interessierten war dieses Jahr das Deutsche Fahrradmuseum eingeladen, das über die Geschichte des Fahrrads informierte. Zudem konnten ab 10.30 Uhr auf dem Dr.-Peter-Schönlein-Platz / Kornmarkt unter anderem historische Räder auf einem Parcours ausprobiert werden. Auch das Verkehrsplanungsamt war vor Ort um über aktuelle Planungen zu informieren und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Neben Nürnberg haben sich bundesweit über 2 500 Kommunen an der Kampagne beteiligt und traten in den Wettstreit um den Titel „Fahrradaktivste Kommune“.