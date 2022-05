Nürnberg vor 1 Stunde

Kultur

Nürnberg: "Zahlreiche Angeboten für Groß und Klein" - Wochenende rund ums Drucken im Museum

In Nürnberg bietet das Museum Industriekultur am Wochenende des 14. Mai und 15. Mai 2022 ein "Museumswochenende für die Schwarze Kunst". Museumsbesucher erwarte ein "zahlreiches Angebot für Groß und Klein". So läuft unter anderem die Doku „Schrift ist ein Abenteuer“ im Museumskino.