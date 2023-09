Nürnberg: Wie funktioniert ein Heizkraftwerk? N-Ergie lädt zu Blick hinter die Kulissen ein

Was passiert eigentlich im Heizkraftwerk der N-Ergie? Was ist Fernwärme und wie wird sie erzeugt? Wie wird die Wärmeerzeugung klimaneutral? Und welche Aufgabe hat der Wärmespeicher? Wie die N-Ergie Aktiengesellschaft in folgender Pressemeldung ankündigt, beantworten zwei ihrer Experten diese und viele weitere Fragen am Donnerstag, 21. September 2023, ab 17.00 Uhr bei einem Blick hinter die Kulissen des Heizkraftwerks Nürnberg-Sandreuth:

Das Heizkraftwerk produziert mit seiner Gas- und Dampfturbinen-Anlage sowie seinem Biomasse-Heizkraftwerk mittels hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung Strom und Fernwärme. Der 70 Meter hohe Wärmespeicher macht das Heizkraftwerk flexibler und erhöht die Einspeisemöglichkeiten für erneuerbare Energien.

Bereits heute stammen knapp 30 Prozent der Nürnberger Fernwärme aus nicht-fossilen Quellen. Um die Fernwärme bis 2035 CO2-neutral zu erzeugen, wird die N-Ergie den Anteil klimaneutraler Energieträger in der Erzeugung schrittweise steigern. Angestrebt wird ein Mix aus Altholzverwertung und Großwärmepumpen. Dieser soll perspektivisch um Erdwärme/Tiefengeothermie sowie Wasserstoff ergänzt werden.

Besichtigung Heizkraftwerk am 21. September – jetzt anmelden

Los geht es um 17:00 Uhr. Treffpunkt ist an der Pforte zum N-Ergie Betriebsgelände Nürnberg-Sandreuth, Sandreuthstraße 21. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Die Veranstaltung dauert circa zwei Stunden und ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter www.n-ergie.de/besichtigungen ist erforderlich.