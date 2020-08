Idee: Aus einer Notlage heraus haben Reinhard und Max Engel die weltweit wohl einzigartige Idee geboren, mit einem hochprozentigen Genuss-Desinfektionsspray aus Bio-Malz die Hand-Hygiene in Corona-Zeiten ein Stück weit zu revolutionieren.

Außergewöhnliche Erfindung in Zeiten von Corona: Anstatt auf der faulen Haut zu liegen und zu Trübsal zu blasen, haben zwei fränkische Whisky-Brenner aus der Corona-Not eine Virus-Tugend gemacht. Mit ihrem antiviralen Genuss-Hygienespray wollen Max und Reinhard Engel aus Nürnberg eine ökologische Alternative zu herkömmlichen Desinfektionsmitteln bieten.

„Anti-Corona-Spray“ statt Whisky und Wacholderschnaps

Das „Anti-Corona-Spray“ in dem stylischen Glasflacon gibt es in den aromatischen Duftnoten Gin, Hopfen und Whisky. Normalerweise brauen Max und Reinhard Engel in ihrer kleinen aber feinen Altstadthof-Brennerei im Schatten der Kaiserburg ausgezeichnete Whiskys und Wacholderschnäpse. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind plötzlich andere Feuerwasser gefragt. „Uns haben zahlreiche Apotheken angerufen und nachgefragt, ob wir hochprozentigen Alkohol zu Desinfektionszwecken liefern können“, erinnert sich Reinhard Engel und berichtet, dass die Industrie den plötzlich gestiegenen Run auf Ethylalkohol zeitweise offensichtlich nicht mehr decken konnte.

Kurzerhand haben Vater und Sohn ihre Nürnberger Hausbrauerei und Whiskydestille „Altstadthof“ auf hochprozentigen Alkohol umgestellt, um die umliegenden Apotheken mit dem begehrten Rohstoff in der Krise beliefern zu können. „Plötzlich sind wir ein ,systemrelevanter Betrieb` geworden und konnten unseren Beitrag leisten, um die Not zu lindern“, freuen sich Reinhard und Max Engel. Nach ein paar Wochen seien die beiden auf die Idee gekommen, den Menschen in der Krise eine genauso ökologische wie stylische Alternative zur Desinfektion der Hände anbieten und damit eine Marktlücke erobern zu können.

„Unser Alkohol ist einfach zu wertvoll, um mit billigem Industriealkohol verglichen zu werden. Unser antivirales Bio-Destillat hält gesund, macht Spaß, bringt Genuss und ist obendrein aus Bio-Malz hergestellt und daher völlig frei von Zusatzstoffen“, freut sich der Senior-Chef und sprüht sich wie zum Beweis eine Wacholder-Schnapswolke auf die Handoberflächen. Mit einem Alkoholgehalt von satten 75 Prozent vertreibe das Spray sämtliche Viren, freut sich Engel und reibt sich genüsslich die Hände. „Theoretisch könnte man sich das Zeug auch in den Rachen sprühen“, ist sich der 32-jährige Junior-Chef Max Engel sicher und erklärt, mit wie viel Geduld und Liebe die betörenden Duftnoten in die chicen Spray-Fläschchen hineinkommen.

Vater und Sohn schreiben Geschichte: erstes Bio-Genuss-Hygienespray

Basis-Produkt für alle drei Aromanoten sei bester Bio-Malz, dass die Nürnberger auch zum Bierbrauen verwenden. „Dadurch bestehen unsere hausgemachten Desinfektionssprays aus reinem Bio-Alkohol und sind völlig frei ist von Zusatzstoffen“, sagt Max Engel. Sogar Alkoholsteuer müssen die Spray-Erfinder im Gegensatz zu den industriellen Spiritushersteller mit ihren vielen Additiven bezahlen. Anschließend gehe es an die Verfeinerung. Das Gin-Spray mit dem Hauch von Zitrone erhält durch den Zusatz von Bio-Wacholderbeeren sein Aroma. Das Whisky-Spray wird extra in Whisky-Fässer abgefüllt und bekommt dadurch seine interessante Note.

„Richtiger Whisky“ sei das Hygiene-Spray mit dem markanten Männer-Duft freilich nicht. Dafür würde das antivirale Feuerwasser nicht lange genug im Holzfass reifen. Die erstaunlichen Hopfen-Aromen beim Hop-Genuss-Hygienespray erreichen die beiden Hexenmeister durch Zugabe von frischem Flavour-Hopfen in den Brennkessel. „Wir bleiben uns selbst auch bei der Herstellung von unserem antiviralen Spray als Bierbrauer und Whisky- und Ginhersteller treu“, freuen sich die beiden Braumeister aus Nürnberg und sind sich sicher, weltweit das erste Bio-Genuss-Hygienespray gegen das gemeine Virus in ihrer kleinen Manufaktur zwischen Burgraben und Dürer-Haus hergestellt zu haben.

Viele weitere Informationen zum Anti-Corona-Spray gibt es auf der Webseite der Hausbrauerei Altstadthof.

