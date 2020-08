Was hat Motoröl überhaupt in einer historischen Brauerei-Gaststätte zu suchen, könnten genauso kritische Zeitgenossen an dieser Stelle durchaus zu Recht fragen. Das hat mit Christian Lederer zu tun, der 1814 die Nürnberger Lederer-Brauerei begründete. Der aus Thalmässing stammende Brauer hat praktisch selbst Öl im Blut gehabt.

Als erster Nürnberger Brauer hat Lederer bereits um 1850 nach englischem Vorbild auf Dampfmaschinen zur Bierherstellung gesetzt. Seine Fortschrittlichkeit ist sogar so weit gegangen, dass Christian Lederer für die erste Fahrt des legendären Adler von Nürnberg nach Fürth als Frachtgut zwei Lederer-Fässer spendierte und damit am 11. Juli 1836 die nationale Eisenbahngeschichte um ein entscheidendes Bier-Kapitel bereicherte.

Nostalgie pur: Dampfmaschine aus dem Jahr 1911

Die alte Technik-Begeisterung des Lederer-Gründers kommt jetzt ebenfalls unter den Hammer. Als Startpreis für die alte Dampfmaschine aus dem Jahr 1911, die bis zuletzt im Gastraum der Lederer-Kulturbrauerei an die glorreiche Vergangenheit erinnert hat, sind schlappe 240 Euro aufgerufen.

„Wir haben sogar einen Interessenten aus Südamerika“, freut sich Altrichter und zeigt auf die alte Dampfmaschine, die mit einem Zylinder und einem Kolbenhub von 550 Millimeter bei der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) hergestellt worden ist.

Einen Haken hat das alte Dampfschätzchen allerdings, den potenzielle Bieter beachten sollten. Und damit mein Altrichter nicht den obligatorischen Auktionsaufschlag in Höhe von 18 Prozent, von dem seine „Restlos“-Industrieverwertungsgesellschaft in der Nürnberger Kilianstraße lebt. Auch nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 16 Prozent, die selbstverständlich ebenfalls nach dem Zuschlag auf den Nettopreis hinzukommt.

Spezialfirma: Abtransport kostet rund 15.000 Euro

„Vor der Zuschlagerteilung muss ein Demontageplan vorgelegt werden“, sagt Altrichter und deutet mit einem leichten Lächeln an, dass der Abbau nicht ganz billig werden könnte. Eine Spezialfirma würde für die Demontage per Kran und den Abtransport per Lkw etwa 15.320 Euro verlangen. Netto – versteht sich.

Winfried interessiert sich sowieso mehr für die kleineren und weniger schwergewichtigen Objekte aus der Inventarliste. „Die Eisenbahn ist ganz schön“, sagt der Sammler und zeigt auf die Modelleisenbahn, die auf Schienen unter der Decke durch die Gasträume rattert. Mit der Nummer 304 sind für die Eisenbahn inklusive Schienen und Deckenhalterung 25 Euro als Anfangsgebot aufgerufen.

Nebenan rund um die alten Wirtshaustische tummeln sich derweil viele Profis aus dem Gastgewerbe. „Ich könnte für meinen Biergarten ein paar schöne Holzstühle gebrauchen“, sagt David Hertl von der gleichnamigen Biermanufaktur in Schlüsselfeld im schönen Steigerwald.

Auf dem Gelände der Kulturbrauerei sollen Wohnungen entstehen

„Wir wollen unsere Grill-Hütte perfekt ausstatten“, sagen Christian und Alfons und schauen sich hinter der Theke mit den großen Zapfanlagen um.