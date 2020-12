Ein weiterer schlimmer Brand hat sich am späten Donnerstagabend in Mittelfranken zugetragen. Während in Fürth ein Mutter-Kind-Heim brannte, stand in Nürnberg ein Wohnhaus im Vollbrand.

Die Bewohner konnten sich glücklicherweise selbst aus dem Gebäude retten

Nürnberg: Wohnhaus steht in Vollbrand

Am späten Donnerstagabend (10.12.2020) ereignete sich aus noch nicht geklärter Ursache ein Wohnhausbrand in der Marktheidenfelder Straße im Nürnberger Stadtteil Großgründlach . Schon während der Anfahrt der ersten Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Großgründlach, der Freiwilligen Feuerwehr Boxdorf und der Feuerwache 1 erhielt die ILS (Integrierte Leitstelle Nürnberg) weitere Anrufe über einen Dachstuhlbrand in der gemeldeten Adresse. Auch bereits der weithin sichtbare Feuerschein und Rauchpilz bestätigte die Situation. Zeitgleich wurden weitere Einheiten der Feuerwehr und auch des Rettungsdienstes nachgefordert, wie die Stadt Nürnberg berichtet. Das großes Wohnhaus stand komplett, vom Erdgeschoss bis zum Dachstuhl im Vollbrand. Im Haus befanden sich zum Brandausbruchszeitpunkt 11 Menschen. Am angebauten Wintergarten und an der mit Holz vertäfelten Fassade fand das Feuer weiter Nahrung. Deshalb dauerte die Brandbekämpfung weit über eine Stunde, bis das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte.



Mehrere Personen wurden leicht verletzt, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt. Die Feuerwehr, Polizei und die Hilfsorganisationen waren mit einen großem Aufgebot vor Ort. Der Schaden ist beträchtlich. Das Haus ist vollkommen zerstört und nicht mehr bewohnbar. An der Einsatzstelle waren 60 Kräfte der Feuerwehr Nürnberg, 10 Kräfte der Polizei und 8 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes bzw. Hilfsorganisationen im Einsatz. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte jedoch verhindert werden.

Die im dem Haus befindlichen Bewohner konnten sich selbst aus dem Gebäude retten. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden drei Menschen leicht verletzt und entsprechend medizinisch betreut. Für die Dauer der Löscharbeiten räumten die Einsatzkräfte die Nachbaranwesen. Die Bewohner werden von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr in einem Bus der Nürnberger Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) betreut. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernimmt die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache. Die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.