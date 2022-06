Die siebte Vintage Poolparty von NürnbergBad und Saturday-Nightcruise findet am Samstag, 16. Juli 2022, von 16 bis 23 Uhr im Nürnberger Stadionbad, Hans-Kalb-Straße 42, in Kooperation mit Radio F 94,5 statt.

Karten zu je 15 Euro (8 Euro für Kinder von 6 bis 17 Jahren) sind ab sofort an der Kasse im Stadionbad oder im Langwasserbad (Breslauer Straße 251) erhältlich. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, endet der normale Badebetrieb am Vormittag am Tag der Vintage Poolparty bereits um 12 Uhr und muss separat bezahlt werden.

„Wir freuen uns nach zwei Jahren Corona-Pause sehr auf diesen Abend in einem ganz besonderen Ambiente. So schöne Autos in unserem Freibad, klasse Musik und das einmalige Lebensgefühl der 1950er und 1960er – das ist wirklich einzigartig!“, betont Bürgermeister Christian Vogel, Erster Werkleiter von NürnbergBad.

Oldtimerfans können die rund um das Schwimmerbecken und auf der Spielwiese ausgestellten Fahrzeuge aus den 1930er bis 1970er Jahren bewundern. Auf der Radio F-Bühne wird Moderatorin Steffi Pankotsch durch den Abend führen. Die „Boogie Tones“ sorgen für musikalisch passende Stimmung und laden zum Tanz auf dem Tanzparkett ein.

Boogie-Woogie-Showtänze der „Swing Rebels“ sowie der Tanzgruppe „Dancation“ vervollständigen das vielseitige Programm des Abends. Matthias Bach, operativer Geschäftsleiter von NürnbergBad, sagt: „Alle, die nicht wissen, was sie anziehen sollen: Wir haben mit ‚Bright House Vintage‘ oder der ‚Killerkirsche‘ eine große Auswahl an Vintage-Kleidung, die vor Ort erworben werden kann.“

Zudem bietet „Blackpearl“ außergewöhnlichen Schmuck an und ein Musikerlebnis der besonderen Art liefert „clearaudio“ im Musikbus. Auch wer sich vor Ort seine Haarpracht ganz vintagemäßig stylen lassen möchte, kann dies bei „Benny‘s Haircut“ erledigen lassen.

Verschiedene Foodtrucks sorgen für die kulinarische Begleitung von 16 bis 23 Uhr – etwa „Guerilla Gröstl“, „Don Burrito“, „Curry Flitzer“, „Sandybel“ oder „Tom & Berry“. „Lacocktail“ wartet mit Cocktails auf und griechische Spezialitäten bietet die Stadionbad Gastronomie „Quick & Fresh“.