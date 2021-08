Vincent von Flieger spielt in der neo-klassischen Konzertreihe cluster | electronic.classic.session am Samstag, 11. September 2021, ab 20.30 Uhr in der Katharinenruine, Am Katharinenkloster 6. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

"Ob als Solo-Künstler allein auf der Bühne oder mit einer bis zu fünfköpfigen Band – der Künstler und Produzent Vincent von Flieger beherrscht sowohl intime Auftritte als auch die großen Festivalbühnen. Er schafft eine unverwechselbare Intensität: transzendent, schwebend und distanziert, weit nach dem Ganzen greifend und darüber hinaus. Zugleich

hat seine Musik aber auch etwas sehr Nahes und Unmittelbares und erzählt authentische Geschichten mit Relevanz über das Hier und Jetzt", heißt es in der Mitteilung.

Sein Sound gleiche einer Mischung aus atmosphärischem, aber eindringlichem Gitarrensound und elektronischer Clubkultur. Stücke mit Call-to-Arms-Vibe und gespenstischen Heulern träfen auf Kompositionen mit einer verträumten, teilweise experimentellen Schicht aus Beats, Synthesizern und Soundscapes. Der für Vincent von Flieger typische

Klang entstehe durch den Zusatz elektronischer Live-Elemente und zunehmend auch durch Baritonhorn-Klangebenen. So entstehe düsterverhallter Indie-Pop mit einem Hang zur Elektronik.

Tickets zum Preis von 16,50 Euro, ermäßigt 11 Euro, sind bei den üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die Sicherheits- und Hygieneregeln vor Ort zu beachten.