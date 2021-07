Eine 82-Jährige wurde am Dienstag (27.07.2021) aus einem Seniorenheim in Nürnberg im Bereich Hasenbruck als vermisst gemeldet. Am Mittwoch (28.07.2021) teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit, dass die Frau am Vormittag wohlbehalten wiedergefunden wurde.

Die Seniorin konnte an der Brunnecker Straße angetroffen und zurück in ins Heim gebracht werden.