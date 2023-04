Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) setzt auch 2023 sein intensives Wässerkonzept fort. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, ist der erste Wässergang für Nürnbergs Bäume bereits erfolgt. Von März bis Oktober ist die Baumwässerung ein wichtiger Beitrag zur Etablierung und zum Erhalt eines nachhaltigen Baumbestands.

Christian Vogel, Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter, erklärt dazu: „Auch, wenn im ersten Quartal 2023 bereits rund 130 Liter Regen gefallen sind, reicht diese Menge an Niederschlag für die optimale Versorgung der Bäume nicht aus. Deshalb rückt Sör schon jetzt wieder aus und bewässert fleißig Nürnbergs Bäume.“

Insbesondere Jungbäume benötigen bereits jetzt, vor dem ersten Austrieb, zusätzliches Wasser. Ein regelmäßiges und ausreichendes Wasserangebot bietet die Grundlage für ein sicheres Anwachsen und eine gute Pflanzenentwicklung – besonders in warmen und trockenen Sommern. Im Zuge des Klimawandels stehen die Bäume in der Stadt vor immer neuen Herausforderungen wie extremer Hitze und Trockenheit, die sich gerade in der Innenstadt aufgrund der dichten Bebauung verstärkt auswirken.

Das Wässerkonzept von Sör ist Teil des Pflegekonzepts der Jungbaumpflege. Bäume im ersten bis dritten Standjahr erhalten pro Wässergang 200 Liter Wasser – 25 mal jährlich. Alle Bäume vom vierten bis 15. Standjahr erhalten zehn Wässergänge im Jahr. Zur Unterstützung sind zwei externe Firmen beauftragt, die rund 5 000 Bäume im Stadtgebiet im Straßenbegleitgrün, in Grünanlagen und auf Spielplätzen gießen. Innerhalb des mittleren Rings wird durch Sör zusätzlich im Drei-Schichtbetrieb gewässert. So werden im gesamten Stadtgebiet bis zu 10 000 Bäume regelmäßig mit Wasser versorgt.

In Zukunft sollen auch Bodenfeuchte-Sensoren an Referenzstandorten zur optimalen Wasserverteilung eingesetzt werden. So kann bei Bestandsbäumen gezielter dort gewässert werden, wo es nötig ist. Zurzeit wertet Sör die Ergebnisse eines entsprechenden Pilotprojekts aus und prüft sie im Hinblick auf den Einsatz im Bewässerungsmanagement.

Auch die Versorgung mit Wasser aus städtischen Hydranten durch 200 ehrenamtliche Wässerpatinnen und -paten ist für die Stadt Nürnberg besonders wichtig. Bürgermeister Vogel: „Durch dieses tolle ehrenamtliche Engagement können sich auch im Jahr 2023 viele Jungbäume bestens entwickeln und zu einer Verbesserung des Stadtklimas beitragen.“