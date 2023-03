Es war kein alltäglicher Einsatz für die Beamten der Polizeidienststelle Nürnberg-Ost. Ein tierlieber Bürger brachte am Dienstagnachmittag (28. Februar 2023) einen verletzten Falken zu den Beamtinnen und Beamten - und die sorgten sogleich für ärztliche Hilfe.

Was dem Vogel genau zugestoßen ist, das ist nicht bekannt. Die Polizei geht aber davon aus, dass das arme Tier angefahren worden ist, wie sie in einem Facebook-Post mitteilte. Ein Bürger hatte den flugunfähigen Vogel gefunden und in einem Karton auf die Dienststelle gebracht.

Verletzter Falke gefunden - Vogel im Tierpark gut versorgt

Die Beamtinnen und Beamten der Dienststelle wussten genau, was mit dem Tier zu tun ist. Kurzerhand transportierten sie den verängstigten Falken zum Betriebshof des Nürnberger Tiergartens. Nachdem die Experten des Zoos bei ihm ein Schlüsselbeinbruch diagnostiziert hatten, wurde der Vogel fachgerecht verarztet.

Laut der Polizei ist die Diagnose gut: Schon in der kommenden Woche könnte der Falke wieder ausgewildert werden.

