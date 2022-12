Nürnberg: "The Taste"-Finalist schließt "Gaststätte beim Königshof" nach 33 Jahren

Nürnberg: Beliebtes fränkisches Lokal schließt zum Jahresende

zum Jahresende Betreiber der "Gaststätte beim Königshof" äußert sich

äußert sich Ehemaliger "The Taste"-Finalist hat bereits Pläne für 2023

Jörg Haberberger betreibt gemeinsam mit seiner Frau Nicole die "Gaststätte beim Königshof" in Nürnberg, doch zum Jahresende (31. Dezember 2022) wird Schluss sein. Der Gastronom berichtet im Gespräch mit inFranken.de, weshalb er das Lokal, das seine Mutter bereits vor 33 Jahren eröffnete, zumacht. Zudem verrät der Koch, der es im Jahr 2018 bis ins Finale der Fernsehsendung "The Taste" schaffte, dass er sich trotz allem nicht aus der Gastronomie zurückziehen wird.

Fränkisches Lokal in Nürnberg schließt: Betreiber der "Gaststätte beim Königshof" äußert sich zu den Hintergründen

"Der Pachtvertrag läuft aus", erklärt Haberberger. Doch das sei nicht der einzige Grund, weshalb er und seine Frau den Entschluss fassten, die "Gaststätte beim Königshof" zum Jahresende zu schließen. Der Personalmangel in der Gastronomie stelle ebenfalls ein zentrales Problem dar, das Lokal habe eine "Größe, die für uns nicht mehr zu betreiben ist", so der "The Taste"-Finalist.

Er könne sich den Mangel an Personal nur so erklären, dass viele Gastronomen keine Ausbildung mehr anbieten, es sich um einen stressigen Beruf handele, die Bezahlung nicht optimal sei und die Corona-Krise ihr Übriges getan habe. Die Schließung der Gaststätte habe jedoch auch familiäre Gründe: "Meine Mutter, die gute Seele, ist vor zwei Jahren gestorben", berichtet Haberberger. Seine 13-jährige Tochter solle auch nicht immer am Abend "alleine zu Hause sitzen", weil die Eltern arbeiten müssen.

"Alles hat sich aufgestaut, sodass wir gesagt haben, wir verlängern die Pacht nicht mehr", erklärt der Koch. Die Pandemie habe die Gaststätte gut überstanden: "Wir gehen nicht pleite oder haben Angst, der Laden läuft sehr gut. Doch wir wollen uns verkleinern." Für das Jahr 2023 gebe es bereits konkrete Pläne: "Wir bleiben der Gastronomie treu, die Gastronomie ist unser Leben."

"The Taste"-Finalist äußert sich zu Plänen nach der Schließung seiner Gaststätte

Zum 31. Dezember 2022 werden die Haberbergers ihre "Gaststätte beim Königshof" schließen. Ab Mitte April 2023 wolle das Ehepaar Haberberger das Küchenstudio "Federl" in Eibach kulinarisch bespielen und Events gegebenenfalls am Wochenende austragen. "Wir können da freier entscheiden", freut sich der Lokal-Betreiber. Das Ende des Pachtvertrages sei somit auch eine "gute Chance" gewesen, dieses neue Kapitel in Angriff zu nehmen.

Auf seine Zeit bei der Kochshow "The Taste" angesprochen, berichtet Haberberger: "Das war eine spannende und tolle Zeit. Es war auch ein Erlebnis, zu sehen, wie viel Arbeit hinter so einer Fernsehsendung steckt." Zudem habe er viele Freundschaften schließen können, die bis heute bestehen. Der Betreiber der "Gaststätte beim Königshof" in Nürnberg war im Jahr 2018 Teil des Teams von Coach Roland Trettl, seines Zeichens Sternekoch aus Salzburg.

