Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg findet am Wochenende statt

findet am Wochenende statt " Mehr als 120 kostenlose Angebote ": Stadt gibt Programm bekannt

": Stadt gibt bekannt Stadionführung, Besichtigung der Feuerwache und mehr - neue Angebote als Ergänzung

Am kommenden Wochenende (14. bis zum 16. Oktober 2022) findet nach der Corona-Zwangspause erstmals wieder der Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg in einer Live-Version statt. Nachdem das Event pandemiebedingt 2019 zum bislang letzten Mal in dieser Form stattfinden konnte, können Interessierte in diesem Jahr wieder vor Ort hinter die Kulissen von Dienststellen, Institutionen, Verbänden und Vereinen in der ganzen Stadt blicken. Die Stadt Nürnberg gab jetzt das diesjährige Programm bekannt.

Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg - digitales Programmheft soll Orientierung erleichtern

An allen drei Tagen können Besucher*innen demnach aus "mehr als 120 kostenlosen Angeboten auswählen", wie die Stadt in einer Pressemitteilung verkündete. Darunter seien sowohl "traditionelle" als auch zahlreiche neue Angebote. Beispielsweise stehen Führungen durch die brandneue Bertolt-Brecht-Schule oder Besuche im Max-Morlock-Stadion und der neuen Feuerwache 1 auf dem Programm. Das gesamte Angebot findet ihr hier.

Eine weitere Neuerung: Das Programmheft gibt es in diesem Jahr nur online. "Die Vorteile des digitalen Angebots liegen auf und in der Hand", heißt es vonseiten der Stadt. Mit dem Smartphone könnten sich Gäste demnach "jederzeit und überall einen guten Überblick verschaffen". Außerdem zeige ein Stadtplan, wo die jeweilige Veranstaltung stattfindet. Besucher*innen könnten sich "ganz bequem eine Liste der jeweiligen Lieblinge zusammenstellen" und sich zudem anzeigen lassen, wie diese am schnellsten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind.

"Um Menschen zu erreichen, die keinen Zugang zu Smartphones oder Computern haben, besteht die Möglichkeit, sich das gesamte Programm oder Teile davon ausdrucken zu lassen. Viele Angebote sind barrierefrei, auch danach kann mit einer Filterfunktion gezielt gesucht werden", sagt Andreas Franke, Leiter des Amts für Kommunikation und Stadtmarketing.

