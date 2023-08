Wie die Stadt Nürnberg in folgender Pressemitteilung berichtet, hat nun auch der Stadtteil Birnthon ein Glasfasernetz:

Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas haben gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder am heutigen Freitag, 11. August 2023, das Glasfasernetz offiziell in Betrieb genommen. Das neue Glasfasernetz verspricht den Bürgerinnen und Bürgern in Birnthon eine schnellere, zuverlässigere und leistungsfähigere Internetverbindung.

Oberbürgermeister Marcus König sagt hierzu: „Endlich haben auch die Einwohnerinnen und Einwohner in Birnthon ein schnelles Breitbandnetz. Es bietet allen die Möglichkeit, die Chancen der digitalen Welt auszuschöpfen, sei es in Bereichen wie Bildung, Arbeit, Gesundheitswesen oder Unterhaltung.“

Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas betont: „Nur 18 Monate liegen zwischen der Übergabe des Förderbescheids an Bisping & Bisping und der Inbetriebnahme des Netzes. Vielen Dank an alle Beteiligten, dass dieses Projekt in wirklich kurzer Zeit realisiert werden konnte. Schnelles Internet ist eine Voraussetzung für einen modernen und zukunftsfähigen Wohn- und Wirtschaftsstandort.“

Der Ausbau erfolgte durch die Bisping & Bisping GmbH & Co. KG nach den Richtlinien des im bayerischen Förderprogramm vorgegebenen Verfahrens. Der Glasfaserausbau wurde mit Fördermitteln des Freistaats Bayern und der Stadt Nürnberg im Rahmen der bayerischen Gigabitrichtlinie gefördert.