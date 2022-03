Viele Speditionen und Logistikunternehmen blicken aktuell mit großer Sorge Richtung Zukunft. Grund sind die explodierenden Spritpreise in Deutschland infolge des Ukraine-Kriegs. Derzeit kostet Diesel an den Tankstellen sogar mehr als Super E10. Für viele Transportfirmen werden die Spritpreise immer mehr zur Zerreißprobe. Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Viele Spediteure befinden sich am Limit. "Es geht für viele in unserer Branche um das nackte Überleben", berichtet Dominic Vogtmann vom Nürnberger Unternehmen "Akdag Transporte" inFranken.de. Auch in Hinblick auf seinen eigenen Betrieb sieht der Niederlassungsleiter und Disponent "dringenden Handlungsbedarf".

Je nach Spritpreis lägen die täglichen Mehrkosten aktuell bei rund 2000 Euro - pro Lkw. "Aufgrund des allgemeinen Preisdrucks in unserer Branche gibt das die bisherige Kalkulation nicht mehr her", erklärt Vogtmann. Die Folge: "Wir sind daher gezwungen, alle Touren auf ihre Effektivität zu prüfen und entsprechende Preiserhöhungen anzuregen." Das heißt, die höheren Spritpreise bedeuten über kurz oder lang wohl auch für die Kundschaft und damit auch den Endverbraucher höhere Kosten. Zudem sieht sich die Nürnberger Transportfirma gezwungen, sich von bisherigen Geschäften zu trennen. "Dies bedeutet gleichzeitig einen Abbau des Fuhrparks und einhergehende Kündigungen, die wir aussprechen müssen."

Spedition Akdag: In 20 Jahren kein "derartiges Problem"

Um die Kostendimension zu verdeutlichen, vergleicht der Nürnberger Akdag-Niederlassungsleiter die heutigen Spritpreise mit jenem vor gut einem Jahr. So habe Anfang 2021 der Preis für einen Liter Diesel noch bei rund 1,30 Euro brutto gelegen. Anfang dieses Jahres dann bei knapp 1,60 Euro. "Und bis heute ist er auf circa 2,07 Euro brutto je Liter Diesel gestiegen", beschreibt Vogtmann die momentane Ausgangslage. Die aktuelle Situation bedeute für das Nürnberger Transportunternehmen somit allein durch die gestiegenen Treibstoffpreise jeden Tag immense Mehrkosten. Die Rahmenbedingungen wirken sich inzwischen teils deutlich auf das Tagesgeschäft der fränkischen Spedition aus. "Das gegenwärtige Geschäft läuft in manchen Bereichen normal und in anderen Bereichen ist ein klarer Einbruch zu spüren", konstatiert Vogtmann.

Eine vergleichbare Situation für die Branche habe es in der Vergangenheit bislang nicht gegeben. "Und ich übe diesen Beruf seit 1998 aus", betont der Disponent. Zwar habe es bereits in den vergangenen 20 Jahren mitunter "schwere Zeiten" gegeben - "ein derartiges Problem, mit allen seinen Auswirkungen, ist mir allerdings nicht bekannt". Auffallend sei vor allem, wie rasant die Entwicklung voranschreite. "Innerhalb kürzester Zeit haben wir uns in einer existenzbedrohenden Lage wiedergefunden", berichtet Vogtmann. "Es blieb und bleibt kaum Zeit, auf die rasante Entwicklung zu reagieren."

Die Auftraggeber der Spedition indes sind von den horrenden Spritpreisen ebenfalls betroffen. Ein Teil der Kundschaft habe Verständnis und sei auch bereit, höhere Preise zu zahlen, erklärt der Niederlassungsleiter. "Dann gibt es aber auch Geschäfte mit langfristigen Verträgen und da wird es schon komplizierter, die Preise anzupassen." Die Frage sei zudem auch, in welchen Bereichen man versuche, die Kundenpreise zu erhöhen. "Bei Branchen, die bereits in der Corona-Zeit Einbußen hatten, tut man sich jetzt natürlich schwer, Preise anpassen", gibt Vogtmann zu bedenken. Nichtsdestotrotz sei es "zwingend nötig", die Spritpreise an die Auftraggeber der Spedition weiterzugeben.

"Covid, Krieg, Rohstoffmangel": Spedition Schanz fordert von Politik schnelles Eingreifen

Auch auf die Spedition Schanz, die neben ihrem Hauptsitz im südhessischen Ober-Ramstadt auch in Nürnberg einen Standort hat, wirken sich die hohen Spritpreise unmittelbar aus. "Wir müssen die Preise neu kalkulieren, die Kunden kontaktieren und zu unserem großen Leid, erst einmal für alles in Vorlage treten", teilt Christine Hemmel von der Spedition Hans Adam Schanz GmbH & Co.KG inFranken.de mit.

Die Konsequenz: "Die Auftragslage ist für März noch ungewöhnlich gedämpft." Zwar sei der Dieselpreis 2018 schon einmal recht hoch gewesen. Die damalige Ausgangslage sei jedoch nicht mit der momentanen Situation zu vergleichen. Auch die Spedition Schanz müssen die Spritpreise "unbedingt" an ihre Auftraggeber weiterleiten. "Und diese werden sie an den Endverbraucher weitergeben", erklärt Hemmel.

Das Logistikunternehmen sieht sich angesichts der hohen Spritpreise über kurz oder lang in seiner Existenz bedroht. "Sollte diese Situation noch über mehrere Monate andauern und die Kunden nicht mitziehen, müssen wir uns drastische Schritte überlegen." Aktuell sei ein Blick in die Zukunft "mit sehr gemischten Gefühlen" verbunden, gesteht Hemmel. Die Gründe hierfür sind indes unterschiedlicher Natur. "Überall Unsicherheiten, Covid, Krieg, Rohstoffmangel. All dies macht eine langfristige Planung gerade sehr schwer." Vonseiten der Politik fordert die Speditionsmitarbeiterin deshalb "schnelles Eingreifen, zum Beispiel durch eine Steuersenkung."

Pessimistischer Blick in die Zukunft der Branche: "Ich befürchte eine Insolvenzwelle"

Dominic Vogtmanns Blick in die Zukunft seiner Branche fällt ebenfalls nicht allzu optimistisch aus. "Generell muss sich zeigen, welche Auswirkungen die Lage auf die deutsche Wirtschaft haben wird - mittel- und langfristig", hält der Nürnberger Akdag-Niederlassungsleiter fest. "Ich befürchte eine Insolvenzwelle sowohl in unserer Branche als auch im produzierenden Gewerbe. Somit blicke ich eher pessimistisch in die nahe Zukunft."

Seine Forderungen und Wünsche an die politischen Entscheidungsträger - nicht zuletzt in Hinblick auf die erlassenen Sanktionen gegenüber Russland: "Die Politik muss sich der Relevanz unserer Logistik bewusst sein. Wenn unsere Politik einen Konflikt mit unserem Energieversorger beginnt, sollte man davon ausgehen, dass sich irgendein Verantwortlicher Gedanken gemacht hat, welche Auswirkungen dieser Konflikt auf die sensible Infrastruktur haben könnte", gibt Vogtmann zu bedenken. "Ich hätte erwartet, dass die Politik Antworten liefert, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist."

Der Disponent kritisiert ferner: Die Politiker seien nicht müde geworden, der Welt zu erklären, wie opferbereit sich die deutsche Bevölkerung zeige. "Uns wurde praktisch über Nacht eine neue Realität geschaffen und gleichzeitig geht die Politik davon aus, dass wir alle opferbereit genug sind, alles mitzutragen", betont Vogtmann. "Die Auswirkungen bekommen wir unmittelbar und direkt zu spüren. Und niemand weiß, wohin sich die Lage entwickelt."