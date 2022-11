Nürnberg: Rewe-Filiale nahe Opernhaus geschlossen

Unternehmen kündigt Ersatz an - "neuer, moderner" Supermarkt

an - Sushibar, beliebte Bäckerei-Kette, regionale Produkte: Das soll der Standort bieten

Das soll der bieten Rewe erklärt Hintergründe - so geht es mit den Beschäftigten weiter

Im Nürnberger City-Park-Center in der Zeltnerstraße nahe der U-Bahn-Haltestelle am Opernhaus hat derzeit nur noch ein Supermarkt geöffnet. Denn die Rewe-Filiale, die sich neben Aldi in dem Einkaufszentrum befand, wurde geschlossen. Das bestätigt eine Sprecherin von Rewe gegenüber inFranken.de. Sie erläutert auch die Hintergründe der Schließung - und verrät erste Details zu einer geplanten Neueröffnung am 1. Dezember 2022 - ganz in der Nähe der ehemaligen Filiale.

Neuer Rewe-Markt in Nürnberg: Auch beliebte Bäckerei-Kette zieht ein

"Tatsächlich haben wir den Markt geschlossen, weil wir zum 1. Dezember einen neuen, modernen Rewe-Markt auf dem ehemaligen Schlachthofgelände am Leonhardspark eröffnen", erklärt die Rewe-Sprecherin auf Anfrage. Die beiden Standorte liegen demnach nur rund sechs Gehminuten voneinander entfernt.

Der neue Markt werde eine Verkaufsfläche von 1400 Quadratmetern haben, so das Unternehmen. Die Filiale werde "viele regionale Produkte führen" sowie eine "Rewe-Metzgereitheke mit einem Fleischangebot von über 95 Prozent aus Bayern haben". Außerdem soll es in dem Supermarkt eine Sushibar geben, so die Sprecherin. Auch die beliebte Kalchreuther Bäckerei-Kette "Wiehgärtner" ziehe mit einem "großen Café" ein.

"Der Markt wird von einem selbstständigen Kaufmann betrieben werden", erläutert sie. Und wie geht es mit den Beschäftigten weiter? "Allen Mitarbeitern wurde das Angebot gemacht, entweder im neuen Markt oder in anderen Rewe-Märkten in Nürnberg weiterbeschäftigt zu sein", heißt es hierzu. Wie es nun mit den leeren Räumen im City-Park-Center weitergehe, entscheide der Eigentümer, so die Sprecherin.

Auch spannend: Mit tollen Highlights - Nürnberger Kinderweihnacht startet am Montag