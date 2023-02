Ein 42-jähriger Mann stahl Alkohol aus einem Supermarkt in Nürnberg-Langwasser und versuchte zu flüchten. Nachdem er vom Ladenpersonal entdeckt wurde, griff er zwei Angestellte an und entkam zunächst. Ereignet hatte sich der Zwischenfall am Mittwochabend (16. Februar 2023) gegen 18.30 Uhr in einem Supermarkt in der Oppelner Straße.

Den Angaben des mittelfränkischen Polizeipräsidiums zufolge steckte der 42-Jährige in einem unbeobachteten Moment eine Flasche Branntwein in seinen Rucksack. Im Anschluss suchte er die Kasse auf, bezahlte dort andere Lebensmittel und verließ den Kassenbereich. Hierbei schlug jedoch die Warensicherungsanlage Alarm.

Nürnberg: Ladendieb schlägt nach Angestellten - Flucht misslingt

Als zwei Mitarbeiter hinzukamen und den Mann festhalten wollten, schlug er nach diesen und konnte zunächst flüchten. Ein weiterer Angestellter konnte den Ladendieb auf seiner Flucht stellen. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den Mann schließlich fest und konnten das Diebesgut sicherstellen.

Der 42-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa