"Nürnberg Pop Festival": "Größtes Club- und Showcase-Festival in Süddeutschland" startet

"A ngesagte Bands und vielfältige Veranstaltungsorte" : Das wird Besuchern geboten

Eröffnungstag schon ausverkauft: Hier können noch Tickets ergattert werden

Das "Nürnberg-Pop-Festival", nach eigenen Angaben das "größte Club- und Showcase-Festival Süddeutschlands" startet am Donnerstag (06. Oktober 2022) in der Nürnberger Innenstadt. Mit einem vielfältigen Programm und besonderen Veranstaltungsorten wollen die Veranstalter Festival-Besucher überzeugen.

"Kirchen, Museen, Geschäfte, Dächer": Nürnberger Pop-Festival findet an kuriosen Orten statt

Von Donnerstag (06. Oktober 2022) bis Samstag (08. Oktober 2022) beschallen mehrere angesagte Bands und Newcomer die Besucher des Festivals, das seit 2011 existiert. "Ein stimmiger, bunter Mix aus angesagten Bands, Newcomern, vielfältigen Veranstaltungsorten und der Nürnberger Altstadtatmosphäre setzt immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Unterhaltung und Kulturnetzwerk", berichten die Veranstalter auf ihrer Homepage. Der Eröffnungstag ist laut Website schon ausverkauft, dennoch gibt es noch Tickets für die anderen Tage.

Besonders dabei: Die Veranstaltungsorte sind teilweise sehr kurios. "Das Nürnberg Pop Festival findet an unterschiedlichsten Locations statt: Kirchen, Museen, Geschäfte, Dächer und selbstverständlich Musikclubs gehören seit 2011 zum Konzert-Rahmen des Festivals". Das Line-Up, die Zeiten und Orte sind ebenfalls auf der Homepage aufgelistet. Nur mit tatkräftiger Hilfe kann das laut Veranstalter erreicht werden. "Viele Köpfe, Herzen und Hände der Kulturszene sind Jahr für Jahr aktiv dabei."

Für jeden Tag wird es jeweils auch eine Aftershow-Party geben, diese finden immer im Club-Stereo in Nürnberg statt. "Die offiziellen Nürnberg Pop Festival Aftershow Partys finden im Club Stereo statt. Donnerstag (06. Oktober 2022) ab 23 Uhr, Freitag (07. Oktober 2022) und Samstag (08. Oktober 2022) ab 0 Uhr. Der Eintritt ist mit Festivalbändchen frei", heißt es.

Kulturelles Engagement und Popkulturpreis: Was neben dem Nürnberger Festival noch geboten wird

"Besonderes kulturelles Engagement", wie es der Veranstalter beschreibt, erfahren besondere Künstler beim Nürnberg Pop. "Nürnberg Pop ist 2018 der europäischen Initiative Keychange beigetreten, die talentierte, unterrepräsentierte Geschlechter mit Schulungen, Mentoring und Netzwerkunterstützung sowie Konferenzen und Präsentationsmöglichkeiten auf Partnerfestivals unterstützt".

Passend dazu gibt es parallel eine Pop-Konferenz, die verschiedene Themen rund um Kultur und Musik behandelt. "Künstler:innen, Veranstalter:innen, Techniker:innen, Journalist:innen, Medienschaffende und viele, viele mehr sorgen hier stets für angeregten Austausch und neue Erkenntnisse".

In diesem Jahr werde, wie schon 2021, wieder der Nürnberger Gunda Popkulturpreis verliehen. Die Verleihung findet laut Veranstalter am Donnerstag (06. Oktober 2022) im Z-Bau (Roter Salon) statt. Die "Gunda" werde in vier Kategorien verliehen: "Newcomer National", "Artist Regional", "Kulturort" und "Stroboskop" Nachwuchspreis. Für die ersten drei Kategorien wird es laut Veranstalter jeweils ein Preisgeld von 1000 Euro geben. Wer den "Stroboskop" Nachwuchspreis gewinnt, darf auf dem Nürnberg Pop Festival auftreten.