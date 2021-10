In Nürnberg wollten am Samstagabend (2. Oktober 2021) eine Gruppe von Querdenker*innen in der Innenstadt aufmarschieren. Am selben Abend gingen bei der Polizei Hinweise ein, dass sich nach einem offenbar bundesweiten Aufruf einige Personen zu einem nicht angemeldeten Fackelmarsch treffen könnten.

Am Hauptmarkt trafen die Beamten gegen 20.45 Uhr circa 12 "Coronamaßnahmen-Gegner" an. Die Querdenker*innen hatten Fackeln dabei, die noch nicht entzündet und von der Polizei konfisziert wurden. Dass eine Versammlung abgehalten werden solle, verneinten die Fackel-Träger*innen und auch eine Spontanversammlung wollten die Personen nicht anmelden.

Fackelzug in Nürnberger Innenstadt: Weiterer "Aufmarsch" entdeckt

Die Polizei erteilte der Querdenker*innen-Gruppe am Hauptmarkt entsprechende Platzverweise und stellten die noch unangezündeten Fackeln sicher. Kurze Zeit später wurden die Beamten in der Kaiserstraße auf weitere vier Personen aufmerksam. Die mutmaßlichen Querdenker*innen hatten ebenfalls Fackeln dabei, woraufhin die Polizei auch diese konfiszierte und Platzverweise erteilte.

Die Beamten stellten außerdem die Identitäten der Personen fest. Weitere Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei eingeleitet, um mögliche Ordnungsverstöße der Querdenker*innen zu prüfen.