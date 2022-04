Nürnberg: Tweet vom Polizeipräsidium Mittelfranken geht viral

Beamte ermitteln wegen eines Diebstahls in einer Gastwirtschaft

Ankündigung der Polizei - Nutzer machen sich lustig

Dem Polizeipräsidium Mittelfranken schlagen aktuell wegen eines Tweets zu einem Diebstahl in einer Gaststätte im Netz jede Menge amüsierte, aber auch verärgerte Reaktionen entgegen. Nutzer und Nutzerinnen des Kurznachrichtendienstes machen sich in verschiedensten Formen darüber lustig, dass die Polizei wegen des Vorfalls Ermittlungen ankündigt.

"Handelt sich um Täterwissen": Twitter-Nutzer machen sich über Polizei-Tweet aus Nürnberg lustig

"Samstagabend wurde in einer Gaststätte von einem Tisch ein Teil der Tischdekoration entwendet. Es handelte sich um ein Glas mit einer LED-Kerze. An dem Tisch befanden sich zum Essen 6 Personen. Wer von den Gästen für den Diebstahl verantwortlich ist, muss nun ermittelt werden", schrieb das Polizeipräsidium am Dienstag um 15.45 Uhr auf seinem Twitter-Profil.

Die Reaktionen darauf ließen nicht lange auf sich warten. Der Tweet hat mittlerweile (Stand: 20. April, 12 Uhr) über 4000 Likes und wurde über 500 Mal retweetet. "Die Farbe der LED-Kerze kann hier auf Twitter leider nicht genannt werden, denn dabei handelt es sich um Täterwissen, das für den Ermittlungserfolg noch entscheidend sein könnte", kommentiert ein Nutzer. Andere posten Bilder von Markus Söder (CSU) in seinem Punker-Faschingsoutfit oder mit Kerze in der Hand.

"Entweder mir ist die feinsinnige Ironie entgangen oder wir werden hier von Leuten, deren Salair wir mit unser aller harter Arbeit bezahlen, offen verhöhnt", meint hingegen eine Nutzerin verärgert. "Sie müssen das von der anderen Seite denken. Wenn die PolizeiMFR sich mit Tischdeko beschäftigen kann, scheint es dort keinerlei echte Kriminalität zu geben", schreibt ein User. Und ein anderer fasst seine Gedanken sehr kurz zusammen: "Mein Gott müsst ihr da unten Langeweile haben." Das Polizeipräsidium in Nürnberg hat bisher auf keine der Antworten reagiert.

