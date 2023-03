Nürnberg: Poke-Bowl-Restaurant "Naupaka" expandiert weiter - Filiale in Altstadt eröffnet

Die Nürnberger Gastronomieszene hat ein neues Gesicht: Nach den Standorten in Bayreuth und Coburg hat die Restaurant-Kette "Naupaka" in der Inneren Laufer Gasse Anfang März ihre dritte Filiale eröffnet.

Im Gespräch mit inFranken.de erklärt einer der Inhaber, warum die Wahl auf Nürnberg fiel, und welche Zukunftspläne die Betreiber für das Unternehmen haben.

"Poke Bowls" kamen bisher gut an: Hawaiianisches Restaurant will auch in Nürnberg zum Hit werden

"Wir haben uns vor einiger Zeit nach einem neuen Standort umgeschaut. So sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Besitzer des 'Aloha Poke' ihre Filiale abgeben wollten", schildert Phillp Diller, gemeinsam mit Benedikt Döring Inhaber der "Naupaka"-Kette. Da sich das "Aloha Poke" bereits auf den Verkauf von "Poke Bowls" spezialisiert hatte, seien die Übernahmebedingungen passend gewesen:

"Für uns war die Übernahme vor allem deshalb interessant, weil wir die Betriebsleiterin und ihre Mitarbeiter übernehmen konnten", erklärt Diller. Der Betriebsleiterin habe man "gar nichts mehr beibringen müssen", weshalb Diller sich meist voll und ganz auf die Filialen in Coburg und Bayreuth konzentrieren könne, während Döring sich in Eckersdorf um die Produktion der Zutaten kümmert.

Im Mai 2021 hatten die beiden Unternehmer ihren ersten Laden in Bayreuth eröffnet, im November letzten Jahres folgte dann ein weiterer Standort am Viktoriabrunnen in Coburg. Ihre Idee, eine traditionelle hawaiianische Speise "angepasst an unsere Breitengrade" zu verkaufen, kam dort gut an.

"Naupaka"-Inhaber über weitere Pläne: "Um bestehende Geschäfte kümmern"

Nun können sich auch die Nürnberger in ihrer Heimat von den "Poke Bowls" des "Naupaka" überzeugen. Das dortige Geschäft orientiere sich, so Diller, vom Stil und Menü her eng an der Coburger Filiale.

Zudem könne man den Gästen nicht nur Plätze im Innenbereich und auf der Straße, sondern auch auf einer Terrasse bieten.

Die "Naupaka"-Kette hat sich seit ihrer Gründung zwar schnell entwickelt, jetzt seien aber erstmal keine weiteren Standorte geplant: "Für den Moment ist das noch keine Diskussion, wir wollen erst einmal um die bestehenden Geschäfte kümmern", so Diller.

Auch spannend: "Weltklasse" - Fränkisches Lokal gehört zu den beliebtesten Sushi-Restaurants Deutschlands